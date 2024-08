Óriási sikert aratott a Mandoki Soulmates koncertje a Bazilikánál

Csakúgy mint az előző évben, idén is kiemelt érdeklődés fogadta a Mandoki Soulmates koncertjét a Szent István Napon. A Grammy-díjas zenekar a Bazilika előtti téren adott koncertet, melyen a klasszikus slágerei melett a közönség hallhatta az új, népszerű lemezük, a Memory Of Our Future szerzeményeit is.

Leslie Mandoki és zenésztársai augusztus 18-án, este hét órakor léptek színpadra a Szent István Bazilikánál. A koncert gerincét legutóbb megjelent lemezük, az itthon és külföldön egyaránt elismert Memory Of Our Future szerzeményei adták. Idén is óriási sikert aratott a Mandoki Soulmates a Szent István Nap ünnepségsorozaton

Fotó: LOUNGE Communication Az album dalaival a művészek az európai egység, a béke és a szabadság fontosságára hívják fel a figyelmet. A háromórás exkluzív koncerten az új dalok mellett közismert Soulmates-klasszikusok is elhangzottak, így a közönség méltó módon hangolódhatott az államalapítás ünnepére, Magyarország születésnapjára. A Szent István Nap ünnepségsorozat szentistvannap.hu címen elérhető honlapján és hivatalos mobilalkalmazásában lehet tájékozódni a további programokról, az előadókról és műsoraikról - tudatták a szervezők.



