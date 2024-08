Sinkó László élete: így tört ki zseniális bátyja árnyékából

László öccsét még ösztöndíjasként viszi magával az Ifjúsági Színház előadásaira, ahol sok, a Rákosi-rendszer által származásuk, világnézetük miatt oda „száműzött" kiváló színész játszik. Amikor bátyja a Nemzeti Színházhoz kerül, az akkor tizenegy éves László oda is gyakran elkíséri őt.

A Nemzeti színészei korholják is Imrét: rázós hivatás felé tereli az öccsét. Tréfálnak, persze.

László tizennégy éves, már maga is gimnazista, amikor 1954-ben többször is megnézi a háború után először színre kerülő Madách-művet, Az ember tragédiáját. Ádámot Bessenyei Ferenc és Básti Lajos játsszák felváltva. Éva Szörényi Éva és Lukács Margit, Lucifer Ungváry István és Major Tamás. Az előadás erős hatással van rá.

Ekkoriban Sinkó László már két éve rendszeresen szinkronizál, kell a pluszbevétel a családnak.

Imre az öccse iskolai produkciókban, versmondóként mutatott képességei alapján ajánlotta be Lászlót a szinkronstúdióba.

Áhítattal hallgatják a fröccsöntőként dolgozó színészt

1956 után Sinkovits Imrét forradalmi szerepvállalása miatt évekre száműzik a pályáról (1956. október 23-án elszavalta a Nemzeti dalt a Petőfi-szobornál, egyéb forradalmi vállalásai mellett tagja lett a Színművészek Ideiglenes Nemzeti Bizottságának, valamint a Magyar Színház- és Filmművészeti Szövetség Forradalmi Bizottságának). Az akkor már több filmfőszerepben is rendkívüli népszerűségre szert tett színészt az ellene folytatott eljárás után nem merték bebörtönözni, de elbocsátották a Nemzeti Színháztól. Egy ideig kétkezi munkásként dolgozott, majd 1958-tól a város peremén működő József Attila Színházban léphetett újra színre, hasonló múltú kollégák között. 1963-ban térhetett vissza a Nemzeti Színházhoz).

1956-ban Sinkó László a gimnáziumi tanagyag megváltozása kapcsán is tapasztalja a forradalom leverésének utóhatásait. Olyan, a Szovjetuniót magasztaló passzusok kerülnek a történelem tankönyvekbe – bár azokból addig sem volt hiány –, amelyekről a tanárai is csak elfojtott mosollyal beszélnek. Az Árpád Gimnázium tantestülete kiváló pedagógusokból állt, a forradalom után megbízhatatlannak ítélt, egyetemi katedráról eltávolított tanárok is erősítik a soraikat az akkor még peremkerületnek számító Óbuda középiskolájában.

Ám amikor a diákoknak felelniük kell az órákon, akkor nincs mese: azt kell előadniuk, ami a tankönyvben áll. Sinkó László szorong a vonatkozó órák előtt.

Semmi kedve elsajátítani a propagandaszövegekkel feldúsított tananyagot, nehezen is megy a fejébe a hazugság. A számonkérések feszültségét oldja az általa szervezett diákszínköri munka, amit kedvük szerint végezhetnek.