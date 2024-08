Nem akarták átengedni Magyarországra az ukrán határőrök a magyar színésznőt

Tarpai Viktória

Fotó: Talán Csaba

Mit kapott a Beregszászi Színháztól?

Tizenhárom éves koromtól szerepeltem a Beregszászi Színház színpadán. Óriási tanulási időszak volt. Elsősorban ott tanultam meg a színházi nyelvemet. De tanultam felelősséget is. Nem volt kellékes, fodrász, technikai személyzet, mindent mi csináltunk.

Tudtam, hogy bármilyen nehézség adódik, meg kell oldani. Vagy így, vagy úgy. Nem beszéltünk a problémáról, hanem megoldottuk.

Ha nem volt lapát, akkor kartonpapírt fogtunk össze, és arra sepertük fel a szemetet - mert mi takarítottuk a színpadot. Megtanultam azt is, hogy telefont még a színpad szélére se viszek.

Lényegében kaptam egy második családot, egy összetartó közösséget.

Láttam, hogy a kollégák hogyan küzdenek; volt, hogy nem kapták meg a fizetésüket, és lényegében napról napra éltek. Az is előfordult, ha Magyarországra jöttünk vendégszerepelni, hogy a fiúk - Trill Zsolt, Tóth Laci, és még sorolhatnám - hajnali háromkor bepakolták a buszt - a jelmezeket, díszletet, technikát -, aztán megérkeztünk a helyszínre, ott kipakolták, felépítették a színpadra, majd átöltöztek és lejátszottak egy előadást. Rendszeresen hatalmas sikerrel. Aztán visszapakolták a díszleteket a buszba, és amikor hajnalban hazaértünk, még ki is rakodták a Beregszászi Színházban. De említhetem a lányokat is - Szűcs Nelli, Orosz Melinda, Vas Magdi vagy Béres Ildikó -, akik fogták a lapátot, seprűt, fertőtlenítőt, és az egész színházat rendszeresen kitakarították, ha úgy adódott, például egy fesztivál vagy egy felújítás kapcsán. De bárhová mentünk szerepelni, ők takarították fel a helyi színpadot is. Ez nem volt kérdés. Aztán este színpadra álltak, és csodálatos előadást láthatott a közönség tőlük.

Vidnyánszky Attila olyan erős összetartó erőt biztosított a Beregszászi Színház minden művészének, ami páratlan.

Azt is megtanultam, hogy hogyan kell bánni a hivatásunkkal. Nem lehet csak úgy félvállról odadobni a közönségnek az előadást. Mert a néző a legfontosabb - bárhol is lépünk fel. Tanultam szenvedélyt, türelmet, és azt is, hogy áldozatot kell hozni. Láttam a kollégákon az odaadást, a jó értelemben vett fanatizmust, de láttam azt is, hogy mindezek összességéből milyen csodák jöttek létre. Elképesztően erős alapot kaptam, ami mindenhol eszembe jut, bárhol is játszom. Ez a szilárd közösség hihetetlen erőt adott, és ad a mai napig.