A Magyar Állami Operaház produkciója is az International Opera Awards jelöltjei között

Az International Opera Awardsot 2012-ben alapította Harry Hyman brit operarajongó üzletember azzal a céllal, hogy a műfajra, a produkciókra és a művészekre még nagyobb nemzetközi figyelem irányuljon. Az elismert iparági szakemberekből álló zsűri elnöke az 1950 óta megjelenő, londoni székhelyű Opera szaklap szerkesztője, John Allison, aki immár negyed évszázada számol be az operavilág eseményeiről, köztük a budapesti OPERA produkcióiról is. Az előző évad kiemelkedő teljesítményeit elismerő díjakért kategóriájában az OPERA többek közt olyan rangos dalszínházak produkcióival versenyez, mint az Opera Philadelphia, a Dallasi Operaház, a Montréali Opera, a madridi Királyi Operaház, a Drezdai Semperoper és a Brnói Nemzeti Színház - írja az opera.hu.

Eötvös Péter egyetlen magyar nyelvű operája megkomponálására 2018-ban kapott felkérést a Magyar Állami Operaház vezetésétől. Az ez év márciusban 80 éves korában elhunyt, kétszeres Kossuth-díjas világhírű kortárs zeneszerző 13. és immár utolsó operája alapjául a Nemzetközi Man Booker-díjjal kitüntetett Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája című, 1989-ben megjelent regényét választotta. A darab librettóját Eötvös Péter feleségével és állandó alkotótársával, Mezei Marival, valamint Keszthelyi Kinga dramaturggal közösen készítette el, az előadást Varga Bence vitte színre alkotótársaival (díszlettervező: Devich Botond, jelmeztervező: Huszár Kató, világítástervező: Baumgartner Sándor) közösen. A címszerepet az évad Kamaraművésze címmel jutalmazott Haja Zsolt, a további főszerepeket Miksch Adrienn, Szabóki Tünde, Farkasréti Mária, Hábetler András és Cser Krisztián énekelték, az OPERA együtteseit Szennai Kálmán dirigálta. A hazai és a nemzetközi kritika által is kedvezően fogadott produkció 2024 januárjától fél éven át az OperaVision internetes portálon is ingyenesen megtekinthető volt, az OPERA repertoárjára várhatóan a 2025/26-os évadban tér vissza. Eötvös Péter előrehaladott betegsége dacára szoros figyelemmel kísérte a premier előkészületeit, az Eiffel Műhelyházban 2023. december 2-án megtartott ősbemutatón személyesen is részt vett.