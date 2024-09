Rejtély Yorkshire-ben: ezért tűnhetett el Agatha Christie

Agatha Christie Morris Cowley márkájú kocsija egy gödör szélén állt a Surrey megyei Guildford közelében lévő Newlands Corner lejtőjén. 1926. december 10-e volt. Ez volt az első nyom azután, hogy a krimi koronázatlan királynője hat napja eltűnt. A növényzet fogta meg az automobilt, amelynek kerekei belelógtak a gödörbe, de azért nem annyira, hogy ne lehessen kiszállni belőle.

William Joynson-Hicks belügyminiszter arra utasította a rendőröket, hogy vessenek be mindent az írónő megtalálása érdekében.

Napok óta rendőrök százai, egészen pontosan 24 tiszt irányításával 500 járőr kereste az írónőt, repülőgépek pásztázták a vidéket, sőt, még a katonaságtól kölcsönkért tankokat is bevetették, hogy megtalálják, de csak a kocsira bukkantak rá a kőfejtő melletti sűrű bozótosban.

Nagy közönség gyűlt össze a tanktámadásra. A hatalmas monstrumok csatárláncot alkottak és úgy támadták meg a megközelíthetetlen bozótokat. A bozótokat legázolták, összetiporták, megsemmisítették, de nyomot nem találtak”

– olvasható a Temesvári Hírlap 1926. december 17-ei számában közölt december 10-i angol cikkben

Sherlock Holmes „atyja” is őt kereste

A krimi koronázatlan királynőjének eltűnési híre a tengeren túlra is eljutott, még a The New York Times címoldalára is kikerült. Hogy minél hamarabb megtalálják, Agatha Christie nem kevésbé híres kollégái is „munkába álltak” a rendőrök mellett. A magánnyomozó Sherlock Holmes történeteit jegyző Sir Arthur Conan Doyle például egy médiumhoz fordult az írónő kesztyűjével, hátha ő nyomra vezeti, Dorothy L. Sayers pedig személyesen vizsgálta meg Agatha automobilját. Az így szerzett tapasztalatait az egyik regényében fel is használta.

Nem volt ebben semmi szokatlan, hogy ekkora erők mozdultak meg Agatha Christiért.

Nem csak azért, mert akkor már volt neve a regényírók között, hanem azért is, mert a krimi koronázatlan királynőjének férje, Archibald Christie katonatiszt révén az előkelő pár még a királyi családba is bejáratos volt, úgyhogy a Scotland Yard valóban mindent megtett, hogy előkerítse. A detektívek tüzetesen átvizsgálták a kocsit és a környékét. A helyi lapok szerint a Morris Cowley mellett megtalálták Agatha Christie kalapját és a több ezer fontot érő bundáját is. A jelek arra mutattak, hogy ott volt, ő vezetett, aztán valami történt, a kocsi kicsúszott, ő pedig gyalog folytatta az útját, vagy estleg beesett a kocsi előtt lévő tóba. Akárcsak a legjobb Agatha Christie regényekben vagy bűnügyi novellákban, ez a történet is rejtélyes, és valóságos kincsesbánya a konteógyárosoknak.

Vajon miért tűnt el a világ legismertebb krimiírója és mi történt vele a ködös 11 nap alatt?

Ahhoz, hogy a kérdésekre választ kapjunk, térjünk vissza 1926. december 4-ére, arra napra, amikor Agathát utoljára látták. Adott egy puszit az ágyában fekvő kislányának, Rosalindnak, majd 21 óra 45 perc körül elhajtott a berkshire-i Sunningdale-ben lévő otthonukból. A Styles –nak becézett házat Agatha Christie első detektívregényéről, nyomtatásban is megjelent könyvéről, A titokzatos stylesi eset után nevezték el.