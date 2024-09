Ákos: Aggódom a gyerekeinkért, apa vagyok, látom, hogy milyen impulzusok érik őket

Megjelent, és mától streamingoldalakon is elérhető Ákos Metropolis című dupla albuma, amely korlátozott számban CD-n is megvásárolható. Harminchat éve tartó dalszerzői-előadói munkája során ez Ákos első dupla stúdióalbuma, amely huszonkét dalt tartalmaz. A két korong két különböző hangszerelésű zenei világot jelenít meg: az Északi oldal a gitáralapú, a Déli oldal a szintetizátorhangzásra épülő dalokat foglalja magában. A lemezbemutató sajtótájékoztatón Ákos az Origónak úgy fogalmazott: a lemez alcíme Make Orwell Fiction Again, és azért ezt választotta, mert körülöttünk fortyog a világ – ezek irányított folyamatok, és akik irányítják, nem elrettentő példaként tekintenek az 1984 című regényre, hanem kézikönyvként használnák. „Küldjük vissza Orwellt a fikciók világába!” - mondta Ákos.

A dupla album dalainak szövegét Ákos írta, emellett tizenhárom dal zenéjét is ő szerezte és hangszerelte. A dalok szövegei a jelen világunkra reflektálnak. A lemezre felkerült egy Mandoki Soulmates-dal feldolgozott magyar nyelvű változata is, amelyen olyan világsztárok játszanak, mint Mike Stern jazzgitáros vagy Ian Anderson a JethroTull zenekarból. A sajtótájékoztatón bemutattak egy részletet a Tükör című dal videoklipjéből is – egészen rendkívüli a dal és a klip is. A lemezbemutató koncert december 14-én lesz a Papp László Budapest Arénában. „Furcsa dolog öt év sűrített eredményét kézben tartani hanghordozó képében. Nagy öröm volt a szerzői munka, az állandó stúdiózás – ráadásul intenzív turnézás, próbák és rengeteg utazás mellett. A kiadványunk megjelenése előtt huszonkét napon át közöltünk részleteket a felvételekből, ezek mellett egy-két személyes gondolatot is megosztottam a dalok kapcsán az akos.hu honlapunkon és a többi felületünkön is. Nagy jutalom, hogy egy olyan korszakban, amely már-már lemondani látszik az albumformátumról, mi lemezt adhatunk ki, ráadásul duplát. Ilyenkor igyekszünk megadni a módját, olyan kiadványt megjelentetni, amely kiviteli és tartalmi szempontból is megfelel ennek a várakozásnak: a miénknek és a közönségének is” – mondta el Ákos a Metropolis megjelenése kapcsán. Az Origo a lemezbemutató sajtótájékoztató forgatott. Nézze meg a videót!

