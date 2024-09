Baska magyarul beszél - a felvidéki magyarság kitelepítésének drámai története

A múlt héten mutatták be New Yorkban és Torontóban a Baska magyarul beszél című filmet. Hogyan fogadta a közönség?

New Yorkban a Museum of the Moving Image különleges dizájnépületében mutatták be az alkotást, Torontóban pedig a II. Törőcsik Mari Filmfesztiválon. Sokat gondolkodtunk a bemutató előtt, hogyan vetítsük a filmet: angol szinkronnal vagy felirattal? Végül a feliratozás mellett döntöttünk, mert a film címe is az, hogy Baska magyarul beszél. Mindegy, hol járunk, Európa más országaiban vagy Amerikában, Baska akkor is magyarul beszél. A vetítés után Csáki Attila producerrel és Juhász Anna irodalmárral beszélgettünk, a moderátor Kárász Róbert volt. A filmvetítést a New York-i Liszt Intézet szervezte - Palotai Csenge vezetésével, aki a szakmai koordinátora volt az eseménynek. A New York-i bemutató múlt hét szerdán volt, és a helyi magyar közösség jeles képviselői is megjelentek.

Eljöttek New Yorkban élő művészek, akiket még édesapám tanított az egyetemen - tehát nemcsak ott élő, magyarul beszélő, saját nemzetségére büszke emberek, hanem személyes kötődésük is volt édesapámmal, hiszen a mesterük volt.

Édesapám 45 évig tanított az Iparművészeti Főiskolán - ma MOME -, és nyomott hagyott mindenkiben, akit oktatott. Különösen megható volt, hogy micsoda szeretettel emlékeztek édesapámra. Közülük volt olyan, aki még engem is ismert egészen kislány koromból.

Bemutató New Yorkban - a képen Baska Barbara filmrendező

Fotó: Baska Barbara

Volt lehetősége velük beszélgetni?

Hogyne, természetesen. Volt, aki Erdélyből jött és hasonló sorsot megélt, de nem ismerte a felvidéki magyarság történetét. Ezt ugyanis nem tanították, a családokban sem esett szó erről.

Nincs kellőképpen feldolgozva ez a történet, pedig százezreket érint - beleértve az unokákat és a gyerekeket is, hiszen a történet fájdalma tovább öröklődik, ezért is fontos, hogy beszéljünk róla.

A bemutatón megjelent fiatalok egyáltalán nem ismerték a történetet, de mégis pillanatok alatt közel került érzelmileg hozzájuk, hiszen a nagyszülők hordozták a traumát, és az unokák is ismertek egy-egy történetet, legendát. A magyarok sorsa közös - tele háborúkkal és borzalmas eseményekkel. Fontos beszélni a történelmünkről, mert honnan tudnánk, hogy merre tartunk, ha nem tudjuk, honnan jövünk. Nekem ez misszió.