Szenzációs jubileumi produkcióval érkezik a Bozsik Yvette Társulat

– Az emberi szívekben ott van a harmóniára törekvés, a szeretetre való vágy. Ez a nagyon hangos világ azt sugallja, hogy örökösen féljünk, hiányérzeteinkért másokat hibáztassunk, egymásra mutogassunk. Különösen nagy szükség van most, ebben a káoszban a Szív üzenetére, hogy döntéseinkben elsősorban ne a fejünket használjuk, hanem a belső megérzéseinket. Hálás vagyok, hogy pályám során eljutottam odáig, hogy szabad lehessek és hogy szabadon dönthessek darabjaimról. Ez a szabadság minden művészi formának az alapja, mert nem másolunk, hanem teremtünk.

– A Párizsban élő, svájci zeneszerző, Philippe Heritier ihletett zenéje tovább erősíti a tánccal megmutatott-kifejezett mondanivalót. Érezhető, hogy a zeneszerzőt is megérintette ez az örök téma. Könnyű volt az együttműködés, vagy szabad kezet kapott a zeneszerző, akihez régi kapcsolat fűzi?

– Már több, mint 30 éve dolgozunk együtt. Szavak és személyes kontaktus nélkül is megértjük egymást. Philippe kéri, hogy írjam meg neki az előadás témáit, s ő szabadon elkezd dolgozni a hangulatokkal, és küldi a zenét. Ha valamit kérek, az az, hogy egy zene legyen hosszabb vagy rövidebb, egyébként rábízom a zenei kompozíciót.

– A nász, a születés, az élet, a kiteljesedés, az elengedés művészete, az elmúlás, a halál mind-mind különös misztérium. Koreográfiái láttán elmondható: Önnek az élet a legfőbb inspirátora. Kiszámítható és váratlan pillanatok sora, a flow, az áramlás, s minden, ami mozog körülöttünk, ami energiát ad. Milyen színpadi produkció van készülőben?

– Most éppen a Hamupipőkét rendezem az Operettszínházban, mely egy ősbemutató lesz, Pejtsik Péter zeneszerző új zenéjével, aki 28 dalt írt a darabhoz és Orbán János Dénes drámaíró most készült szövegkönyvével. Ennek november 15-én lesz a bemutatója. A Társulattal egy gyermekdarabot fogunk csinálni, a Jancsi és Juliskát; Mirkó lesz Jancsi. A Nemzeti Táncszínházban jövő év április 18-án mutatjuk be. S mindeközben táncosként dolgozom, a Társulat néhány tagjával együtt a Vér vagyok című előadásban, Jan Fabre rendezővel a Nemzeti Színházban.