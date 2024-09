Az Egri vár hősei újra életre keltek, több ezer néző előtt elevenedett meg Dobó István legendás esküje

Ahogy az Origo is beszámolt róla, az MVM Dome-ban adta elő az Egri Csillagokat a Nemzeti Színház.

Készülünk egy ünnepre: ma délután győzni akarunk, és Önökkel, Veletek biztosan sikerülni fog. Egy kicsit most mindnyájan egri vitézekké válunk, és mind érezhetjük azt a tüzet a szívünkben, lelkünkben, amellyel a hazát kell szolgálni, a hazáért kell létezni. Jó szórakozást, győzni fogunk, biztos!

- köszöntötte a résztvevőket Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója az Egri csillagok első előadása előtt az MVM Dome-ban, a Nemzeti Színház, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Honvédelmi Minisztérium közös rendezvényén, ahol 6300 honvéd kadét, honvédelem tantárgyat is tanuló diák, valamint a Magyar Honvédség Sportszázad olimpikonjai nézte az egri várvédők hősiességének emléket állító produkciót.

A hűség, a bátorság, a hazaszeretet és a közös célokért való küzdelem nem csupán történelmi fogalmak, hanem olyan értékek, amelyek a mindennapjaink részévé kell, hogy váljanak. Ez a közösségi élmény összeköti a múltat a jelennel, hidat épít a fiatal generáció számára, hogy megértsék és ápolják nemzeti örökségünket. Az Egri csillagok története olyan alapvető emberi értékekről szól, amelyek ma is éppoly fontosak, mint a 16. században voltak.

– így fogalmazott ünnepi beszédében DR. Böröndi Gábor vezérezredes.

Fotó: Eöri Szabó Zsolt

Gyerekként én is arról ábrándoztam, hogy egyszer olyan hős leszek, mint az egri legendák. Itt, a csodálatos MVM Dome-ban, a fiatalok részesei lehetnek ennek az élménynek, és átélhetik azt az izgalmat, amit a hősiesség jelentett egykor

– mondta Zsuráfszky Zoltán, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője, aki koreográfusa és társrendezője a darabnak. Kitért arra is, hogy bár együttesük az ország legnagyobb létszámú hivatásos táncegyüttese, mivel a színházi változathoz képest jóval nagyobb térben jött létre az előadás, további táncosokat is be kellett vonniuk, így a Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc tagozata, a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes, a Fóti Néptáncművészeti Szakgimnázium, a Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes, a Forrás Néptáncegyüttes, a Bem Táncegyüttes és a Válaszút Táncegyüttes táncosaival egészült ki az MVM Dome-beli produkció. Már az előadás főpróbájára több mint 1100-an érkeztek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gyermek és felnőtt, időskorú ellátottjai az ország különböző vármegyéiből- a Nemzeti Színház most is bebizonyította, hogy a nemzet színháza kiemelt figyelemmel segít a rászorultakon.