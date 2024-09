godfater., Keep Floyding, Дeva és Szeder a Várkert Bazárban

Pályafutásának 10. születésnapját ünnepli a Szeder-Szabó Krisztina, alias Szeder szeptember 26-án a Várkert Bazárban. Indie-pop dalait a bohémság és a mélység egyszerre jellemzi, de útmutatók és mantrák is szerepelnek bennük, szókimondó dalszövegei humorral mesélnek a hétköznapi csodákról, vívódásokról. A jubileumi koncerten Szeder egy relaxációs zenei betéttel megmutatja új oldalát is, gyógyító utazásra repíti közönségét. Koncertjén Csorba Lóránt, a Lóci játszik zenekar énekese lesz az egyik vendégfellépő. Együtt indult a pályájuk, az énekesnő szerint a közös múlt mellett a két zenekarban az is közös, hogy számaik életvidámak. Szeder zenész kollégái közreműködésével visszarepülhetünk az időben és végig kísérhetjük az elmúlt évek változásait a dalokon keresztül.

Szeder

Fotó: Várkert Bazár

Két éve alapította a godfater.-t a Kossuth-díjas gitáros Tátrai Tibor, „Tibusz” és az énekes-billentyűs Szebényi Dániel. „Egy ízig-vérig rock and roll zenekar vagyunk, mindig is annak tartottuk magunkat. Amit játszunk az maga a rockzene és nem is akar más lenni” – fogalmaztak a zenészek. Hitvallásuk, hogy minden egyes hang fontos a számukra, mindegyik fókuszban van. Azt ígérték, a szeptember 27-i Bazáros koncerten lesz sok-sok új szám, de olyanok is, amelyek mindenkinek a lelkében léteznek már valahogy. A zenészek szerint a közönségnek esélye sem lesz kívül maradni, mert úgy csatornázzák az energiákat, hogy magukkal rántsanak mindenkit, hiszen koncertjeiken 200 százalékon égve zenélnek. Azt üzenik a zenerajongóknak: „várnak mindenkit a Várkert Bazárba, hogy együtt lélegezzünk, együtt szárnyaljunk!”

A fiatal énekesnő, Takács Dorina, vagyis Дeva, üstökösként robbant be a hazai könnyűzenei színtérre. Dalait maga írja, különleges műfajokat elegyítő zenéje ősi földre kalauzolja rajongóit. Számait atmoszferikus, lágy hangok, selymesen pulzáló basszus és a magyar népdalok misztikus világából merített többszólamú mantrák jellemzik. Többször is fellépett már a Várkert Bazárban, viszont az Öntőház udvaron most először lesz látható október 4-én. Elárulta, hogy egy lassú felvezetéssel indítja majd a koncertet, ahol a közönség szépen belemélyülhet abba a hangulatba, amit át szeretne adni, aztán jöhetnek a gyorsabb számok és a készülőben lévő új albumáról is elhoz egy dalt. Meglepetéssel is készül, a koncerten látható lesz egy izgalmas táncos produkció is.