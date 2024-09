John Malkovich fellép Budapesten a Magyar Zene Házában

John Malkovich az idén nyáron járt először a Magyar Zene Házában, amikor szabadságát töltötte Budapesten. A színész bejárta a ház tereit, a koncerttermeket, a Hangdómot, sok időt töltött a Dívák & Ikonok időszaki kiállításon is, és úgy döntött, hogy itt is bemutatja az egyik legújabb munkáját.

A színészt a Magyar Zene Házában láthatja a közönség három alkalommal is, november 17-én (18 órakor és 20 óra 30 perckor) és 18-án (20 óra 30 perckor) a színpadon, egy általa és a szintén világhírű zongoraművész, Anasztaszja Tyerenkova triója által létre hozott összművészeti produkcióban.

A The Infamous Ramirez Hoffman című, 2022-ben debütált előadás zene, irodalom és színház összefonódása a színpadon. Az előadást zongorára, hegedűre, bandoneónra és a kortárs irodalom egyik óriása, a chilei Roberto Bolano szövegére írták.

A Magyar Zene Házában látható előadás Bolano La literatura nazi en América című, 1996-ban megjelent könyvének utolsó fejezetét dolgozza fel, amelyben fiktív költők, írók jelennek meg, akikben az a közös, hogy mindannyian szélsőjobboldali nézeteket vallanak. Az előadás különlegessége, hogy

a színész és a változatos repertoárt előadó kamaratrió párbeszédet folytat szöveg és zene között.

A műsorban szereplő könyvrészlet egy náci költő, vadászpilóta, hidegvérű gyilkos történetét meséli el, miközben Tyerenkova kamaratriója többek között Astor Piazzolla-, Antonio Vivaldi-, Max Richter-, Eric Satie-darabokat játszik és Malkovich hangja a negyedik "hangszer". Az előadás élőben kivetített magyar felirattal lesz látható. Az előadásra jegyek szeptember 11-én 10 órától kaphatók a Magyar Zene Háza honlapján és jegypénztárában. Az esti előadásokat követően egy rövid beszélgetést is szerveznek a világhírű színésszel - írja a Magyar Zene Háza honlapján.

John Malkovich korábban már önálló felolvasóesetet is tartott Budapesten, a különleges Report on the Blind című előadás az argentin író, Ernesto Sabato On Heroes and Tombs című novellájának egyik fejezetére épült, melyet Alfred Schnittke késő huszadik századi orosz zeneszerző Concerto for Piano and Strings c. alkotása egészített ki.