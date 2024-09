Meghalt Kris Kristofferson

A hírt Kristofferson családja jelentette be vasárnap este, a tájékoztatás szerint a színész-énekes szombaton, békésen hunyt el, otthonában. „Mindannyian áldottak vagyunk a vele töltött időért” - állt a közleményben, amelyet felesége, Lisa, nyolc gyermeke és hét unokája írt alá. „Köszönjük, hogy ennyi éven át szerettétek őt, és amikor szivárványt láttok, tudjátok, hogy mindannyiunkra mosolyog” - írta a BBC.

A híres szénész-énekes 88 éves volt

Fotó: AFP / AFP

A többszörös díjnyertes zeneszerző dalszerzőként volt ismert, többek között a Me and Bobby McGee és a Help Me Make It Through the Night című dalok szerzőjeként jegyezték.

Nem elégedve meg pusztán a zenei sikerrel, Kristofferson színészi karrierbe kezdett, olyan kritikusok által elismert filmekben szerepelt, mint Martin Scorsese "Alice már nem lakik itt" című filmjében, valamint Barbra Streisand mellett a „Csillag születik" című filmben. Sokoldalúsága lehetővé tette számára, hogy a westernfilmektől a szuperhősfilmekig, például a "Penge” című filmekben játsszon, utóbbiban Wesley Snipes volt a partnere.

Kristofferson 2021-ben vonult vissza, nyolc gyermeke és hét unokája volt.