Leslie Mandoki újabb rangos elismerésben részesült

Leslie magyar származású, de Németországban, Amerikában, Angliában és a világ más különböző pontjain ért el kiemelkedő sikereket, nemcsak zenei tevékenységével, hanem az összetartozás, és politikai szerepvállalásával is jelentős hatást gyakorol. Az eseményen politikai és kulturális vezetők is jelen voltak, mint például Olaf Scholz, Németország kancellárja, Friedrich Merz, a CDU párt elnöke, és barátai is, Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke, Christian Lindner, az FDP pártelnöke, és Lars Klingbeil, az SPD elnöke.

Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívást kaptam, és részt vehettem ezen a különleges és meghatározó eseményen, ami ismételten egy személyes mérföldkő is számomra. Hálás vagyok mindazért a támogatásért, amit az évek során kaptam, és kapok, első sorban a közönségünktől. Számomra rendkívül fontos, hogy sokan osztoznak velem abban a vízióban, hogy az emberség és a művészet ereje képes hidakat építeni különböző kultúrák, generációk és nézetek között.

Hiszem, hogy csak így teremthetünk egy olyan világot, ahol szabadságban és békességben élhetünk egymás mellett, függetlenül a különbségeinktől. Köszönöm mindenkinek, aki ezen az úton mellettem áll, és támogatja ezt a közös célt

– mondta Leslie meghatódottan a gálán.

Leslie Mandoki a BILD100 gálán - Fotó: Leslie Mandoki

Pályafutása nemcsak zenei tehetségéről szól, hanem egy mélyen átgondolt életről, amelyben a művészet összefonódik a társadalmi felelősségvállalással, mindez a béke és a szabadság jegyében. Életét kockáztatva menekült a kommunista diktatúra elől Nyugatra 1975-ben.

Ezt követően Németországban, Angliában és az USA-ban kezdte meg kimagaslóan sikeres zenei karrierjét, több mint 40 éve megalapította a világhírű Red Rock Stúdiót, amely Európa egyik legnagyobb stúdiója.

Olyan szupersztárokkal dolgozott, mint Phil Collins, Lionel Richie, Bonnie Tyler, Chaka Khan, és olyan projektek kapcsolódnak hozzá, mint a Disney-filmzenék: Mackótestvér, Tarzan (Phil Collins - „You’ll Be In My Heart” – Oscar- és Golden Globe-díjas), Mulán, Atlantisz, valamint Elton John alkotása, az Irány Eldorádó. Az Audi-Volkswagen csoporttal évtizedek óta szoros kapcsolatban áll, és megannyi ipari és reklámhangzást jegyez. Számos német televíziós műsor zenéit, az FC Bayern himnuszát, olimpiai megnyitó dalokat, sőt Angela Merkel kampányzenéjét is itt alkották meg.

31 évvel ezelőtt megalapította a Mandoki Soulmates nemzetközi supergroupot, a rock és fúziós nagymesterek generációkat átölelő szuperbandáját, a tagoknak mára több mint 35 Grammy-díjuk van.

A zenekar tagjai között ott van Ian Anderson (Jethro Tull), Mike Stern, Al Di Meola, Randy Brecker, Till Brönner, Bill Evans, John Helliwell (Supertramp), Cory Henry, Richard Bona, Steve Bailey, Simon Phillips (Toto), Tony Carey (Rainbow), Nick van Eede (Cutting Crew), Jesse Siebenberg és Mark Hart (Supertramp). Mandoki kezdeményezése a művészet segítségével hidat épít kultúrák, generációk és politikai nézetek között, az emberiség egységéért emel szót a megosztottság ellen.