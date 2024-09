Egyszeri és megismételhetetlen produkciók, hazai és világsztárok a Liszt Ünnepen

A Liszt Ünnepet jellemző műfaji sokszínűség jegyében az eseménysorozaton a könnyedebb műfajok is megjelennek.

A különféle zsánerekkel merészen kísérletező, Bach életművét és a technót ugyanolyan lelkesedéssel tanulmányozó luxemburgi születésű zongorista-zeneszerző, Francesco Tristano koncertjét a klasszikus zene felől érkezők éppúgy élvezhetik, mint a modernebb műfajok rajongói.

Az elektronikus tánczene úttörőjeként legendássá vált Jeff Mills Tony Allennel és Jean-Phi Daryval közös víziójából született Tomorrow Comes The Harvest projektjét Allen 2020-ban bekövetkezett halála után a tablavirtuóz Prabhu Edouarddal viszik tovább: a különleges hangok és ritmusok kereszteződésére, valamint improvizációra épülő produkció nyújtotta élményt pedig most a budapesti közönség is átélheti.

Tomorrow Comes the Harvest

A saját, alien popra keresztelt műfaját megteremtő, idén negyvenéves legendás zenekar, az Einstürzende Neubauten európai turnéja keretében vadonatúj albumának dalait hozza el a fesztiválra.

Barabás Lőrinc és a Jazzical Trio közös koncertjén is a műfajok találkozásáé a főszerep: az esten több, Liszt Ferenc zenéjére reflektáló kompozíció is elhangzik, megőrizve az eredeti művek fő témáit, ismerős dallamait és karakterjegyeit.

A nyugati klasszikus zenéből táplálkozó, ám az avantgárd és a jazz hatásait is mutató Markus Stockhausen Group idén tavasszal megjelent, Celebration című lemezét a kritika és a közönség elragadtatással fogadta; az együttes Franz von Chossy jazz-zongoristával kiegészülve ad koncertet.