Az egyik legszerényebb magyar világsztár megszólal

Amikor az Operaházhoz kerültem, még nem láttam át, hogy milyen egyéb lehetőségeim lehetnének. Ráadásul akkor már nős voltam. Első feleségemmel, Zoltán fiam édesanyjával, Dobránszky Zsuzsával még a főiskolán ismertük meg egymást. Akkoriban albérletben laktunk, azt is fizetni kellett, a megélhetés is pénzbe került. Ugyanakkor, mivel az Operában csak kisebb szerepeket bíztak rám, elkezdtem énekversenyekre jelentkezni, hogy felmérjem: mennyit érek egyáltalán? Az egyik első az Erkel énekverseny volt, ahol harmadik díjat kaptam. Elindultam a Magyar Televízió Kodály énekversenyén is, ahol második lettem, mert elvették férfi kategória első díját, hogy a nőiben két győztest hirdethessenek. Aztán hamarosan, 1972-től már külföldi megmérettetéseken is részt vettem.

Arra miként volt lehetőség a Kádár-korszak kellős közepén?

Állami támogatással lehetett kijutni, miután az ember próbát énekelt a Filharmóniánál.

Melyek voltak a „versenykorszakának" legfontosabb állomásai?

Elsőként szocialista országokban jártam, díjat nyertem Karlovy Variban, majd Bukarestben döntősként kaptam különdíjat. 1974-ben már a Toulouse-i énekversenyen nyertem különdíjat. Ugyanabban az évben nekem ítélték Párizsban a Fairé-énekverseny nagydíját, valamint koncertet adtam az Aix-en-Provance-i fesztiválon, s megkaptam a Pompidou-különdíjat. 1975-ben a Trevisói Toti dal Monte-énekversenyen Verdi A trubadúrjának Luna szerepéért ítélte nekem az első díjat a Mario del Monaco elnökölte zsűri.

Hamarosan már főszerepekre hívták a külföldi operákhoz.

Elsősorban az énekversenyeknek köszönhetően, ám azoktól függetlenül is kaptam lehetőséget. A budapesti Operaházban énekeltem egy duettet a Poppea megkoronázása című opera elején, és az egyik 1975-ös előadáson ott volt a Müncheni opera intendánsa, aki egy másik énekest jött meghallgatni. Csodák csodája, hamarosan érkezett egy felkérés a Bayerische Staatsopertől René szerepére az Álarcosbálba, olyan partnerek mellett, mint Gundula Janowitz, Carlo Bini. Abban az évben Olaszországból is kaptam felkérést, ahol viszont az énekversenyek kapcsán ismertek, s azt követően énekeltem a Sienai nyári fesztiválon Gluck Iphigénia Tauriszban című operájában Oresztész szerepét. Kérdezték is utóbb az olasz kollégák: „Minek mész haza Magyarországra, itt a lehetőség, maradj itt!". Nekem azonban soha nem jutott eszembe elhagyni a hazámat.