Elkezdődtek a Hamupipőke olvasópróbái az Operettszínházban - fotók

Orbán János Dénes elmondta, hogy a Hamupipőke a hetedik produkció, amin együtt dolgozik a társulattal. A Kossuth-díjas költő, drámaíró, műfordító kifejtette, hogy korábban Erdélyi János Az özvegy ember és leánya című könyvében átdolgozta a közismert történetet, és a Benedek Elek-féle változathoz hasonlóan a Herceg és Hamupipőke egy templomi misén ismerkednek meg. Mindkét szereplőnél hangsúlyt kap árva létük, A zenei anyag részét képezik az autentikus csángó népdalok is, hiszen a csángó folklórban a legerősebb és a legszívszaggatóbb az árvaság, valamint a szerelem motívuma. Az előadás alkotói kiemelt figyelmet fordítanak a tündérek világára.

Bozsik Yvette rendező-koreográfus megosztotta gondolatait az alkotókkal és a szereplőkkel arról, hogy a gyermekek meglátják a körülöttük lévő világban azt is, ami a felnőttek számára láthatatlan: mások mellett ezért is olyan fontos a tündérek birodalma a készülő produkcióban. Bozsik Yvette hozzátette: a közös játék és a darab humora legalább olyannyira lényeges számára, mint a megható, érzelemdús jelenetek. A rendező-koreográfus kitért arra is, hogy a verbális és nem verbális világ szerves egységet alkot majd a zenei szövettel.