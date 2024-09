Rendkívüli látvány, rendkívüli rendezés, rendkívüli énekesek - ez A sevillai borbély

A sevillai borbély az egyik legtöbbet játszott és a közönség számára is az egyik legkedveltebb vígopera. Nem is csoda, hiszen Rossini tehetsége talán ebben a műben mutatkozik meg leginkább - pedig a zeneszerző saját bevallása szerint mindössze tizenhárom nap alatt írta meg a művet. Virtuóz zenei- és énekfutamokat hallhatunk, Rossini fantasztikusan kezeli a zenében is a dramaturgiát, a frázisokat variálja, a helyzeteket olykor elnyújtja, amitől még izgalmasabbá válik az előadás.

A produkció díszlete színes, bal oldalon egy ház erkéllyel, amelyről az előadás során mindenféle szerelmes levélkék potyognak alá, jobb oldalon pedig egy berendezett szoba. A színpad két oldalára pedig egy-egy régi, kézzel forgatható kamerát állítottak fel, és nem maradhatott el a némafilmes korszakra jellemző hatalmas, vakító fényt adó reflektor sem. Aztán egyszer csak a színpad végében elhelyezett kivetítőn megjelent a felirat: Rossini: A sevillai borbély - régi, karcos, némafilmes stílusban, cirkalmas díszítéssel a szöveg körül. A nyitány alatt színpadra léptek a szereplők burlesque szerű színpadi mozgással, felállt a "stáb", mindenki a helyére került, a művészek eltúlzott gesztusokkal játszottak, akárcsak egy valódi némafilmben, a sminkjük hangsúlyos, jelmezük is olyan, hogy maga Charlie Chaplin is viselhette volna. Aztán a kamerák elindultak - a történet elkezdődött.

A sevillai borbély - rendező: Káel Csaba

Fotó: Fotó: Berecz Valter

A sevillai borbély története lényegében egy filmstúdióban zajló forgatás keretében elevenedett meg.

A sevillai borbély egy szerelmi történet - rengeteg humorral, komikus helyzetekkel, a szereplők tulajdonságainak felnagyításával.

Almaviva gróf beleszeret Rosinába, Bartolo doktor nevelt lányába. Álruhában kóborol Bartolo háza előtt, egy alkalmi zenekarral ad szerenádot. Ekkor jelenik meg Figaro. A borbélymesterség szinte csak ürügy, hogy a város házaiba ki-bejárjon, hölgyektől urakhoz levélkét, üzenetet vigyen, ügyeket oldjon és kössön, bonyolítson éltet, szerelmet. Ugyanezt teszi Almaviva gróffal és Rosinával is. Rosinát ugyanis Bartolo szeretné feleségül venni - aki mindent megtesz, hogy a fiatal szerelmeseket elválassza egymástól. Rengeteg elképesztően komikus helyzet után persze végül a szerelmesek egy furfangos csavarral egymáséi lesznek.