Óriási siker, álló vastaps a Nemzeti Színház vendégjátékán a nemzetközi fesztiválon

A Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozóra (MITEM) 2014-ben már egyszer elhívta a szófiai Ivan Vazov Nemzeti Színház Don Juan című előadását, a Magyarországon 2023-ban rendezett Nemzetközi Színházi Olimpia keretében pedig a Plovdivi Drámai Színház Selyem (SILK) című, Diana Dobreva által rendezett produkcióját látta vendégül, amelyet a kaposvári Csiky Gergely Színház nagyszínpadán láthatott a közönség. Ezt követően, a 2024-es 11. MITEM fesztiválon aratott óriási sikert a Plovdivi Drámai Színház Odüsszeusz című, szuggesztív vizualitással és remek színészi alakításokkal létrehozott előadása, szintén Diana Dobreva rendezésében. A bolgár színházi élet élvonalába tartozó és nemzetközileg is jegyzett alkotót a Nemzeti Színház felkérte, hogy a 2024/2025-ös évadban a Nemzeti társulatával rendezze meg Oscar Wilde Salome című drámáját, amelynek bemutatója 2024. decemberében várható.

Vidnyánszky Attila

Fotó: Talán Csaba

A Nemzeti Színház és a nagy múltú Plovdivi Drámai Színház között kialakult kiváló szakmai-művészi együttműködésnek köszönhetően a Nemzeti Színház idén meghívást kapott a plovdivi Crossroads (Kereszteződések) Őszi Nemzetközi Színházi Fesztiválra, amelynek kiemelt vendégeként

szeptember 18-án a Nemzeti társulata Katona József Bánk bán című történelmi drámáját adta elő - Vidnyánszky Attila rendezésében - Bulgária egyik legnagyobb kulturális múlttal rendelkező városában. Az előadás után a közönség hosszan tartó, álló vastapssal köszönte meg a Nemzeti Színház társulatának a megrendítő és felemelő élményt, amely a magyar történelmi sorskérdéseket számukra is közelebb hozta.

Bánk bán Fotó: Eöri_Szabó_Zsolt

Az idén ősszel, szeptember 10. és 21. között immár 28. alkalommal megrendezett fesztiválon a magyar Nemzeti Színház mellett Görögországból és Ukrajnából is érkeztek színházak és színművészek, a színházi előadások mellett pedig szakmai beszélgetések, koncertek gazdagították a fesztivál színes programját. A „European Theatre on Crossroad” elnevezésű nemzetközi szakmai kerekasztalon - amelyen részt vett többek között Krsztyu Krsztev volt kulturális miniszter, a neves bolgár drámaíró, Alekszander Szekulov, Suzanna Vasilevska-Arutyunian, a Plovdivi Drámai Színház igazgatója, Sasho Dimasko, macedón dramaturg, valamint a bolgár kulturális élet számos jeles képviselője is - Vidnyánszky Attila megosztotta a magyarországi színházi élettel kapcsolatos tapasztalatait és problémáit, fontos meglátásokkal és tanácsokkal inspirálva a jelenlévő színházi szakembereket. A további megbeszélések során a szakmai kapcsolatok egyéb formáiról is szó esett, többek között egy új, kortárs bolgár drámakötet magyar nyelvű tervezett kiadásáról, a bolgár és magyar színházművészeti képzés között formálódó együttműködésről illetve a bolgár-magyar filmes kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeiről.