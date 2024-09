Rachmanyinov képes olyat adni, amit a Pink Floyd nem

Felsorolni is nehéz Szabó Marcell nemzetközi eredményeit, mégis tegyünk rá kísérletet: 2014-ben a szegedi 6. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraversenyen nyert 1. díjat, kortárs zenei és zenekari különdíjat, majd ugyanebben az évben a 33. Nemzetközi Delia Steinberg Zongoraversenyen Madridban kapott 3. díjat. 2015-ben a 20. Carl Filtsch Nemzetközi Zongoraversenyen 2. díjjal és Junior Prima díjjal tüntették ki, 2016-ban pedig a 16.Nemzetközi Île de France Zongoraversenyen Párizsban az 1. díj mellett kapott különdíjat, amely után Fischer Annie-ösztöndíjat is nyert.

"...a pianínón egyre több időt pötyögtem és valahogy megtanultam kottát is olvasni magamtól."

Fotó: Szabó Marcell

Kérem, árulja el nekünk, hogyan és mikor került a fekete-fehér billentyűk hatása alá?

Családi ismerősök költözés miatt ránk bízták a pianínójukat megőrzésre. Bár nagypapám hobbiszinten zongorázott, a családban mégsem volt jellemző a zenetanulás. Szüleim sokszor hallgattak komolyzenét, így aztán a pianínón egyre több időt pötyögtem és valahogy megtanultam kottát is olvasni magamtól. Idővel a Török induló első fele is ment már.Végül elvittek Budafokra Batke Mártához meghallgatásra, aki azt mondta, hogy érdemes lenne komolyabban is kísérletezni a zenei tanulmányokkal. Nagy szerencsém volt, hogy hozzá kerültem, fiatal és lendületes stílusa miatt nagyon hamar megszerettem a zongorát.

Milyen feladatokra készül mostanában?

Szeptember elején Franciaországba utazom egy négy koncertből álló minifesztiválra. Szeptember végén a Zeneakadémián lesz egy Chopin ihletésű szólóestem,

majd októberben Orosz Zenei Fesztivál, ahol Prokofjev zongoraversenyét játszom majd.

Rendkívül megterhelő ez az időszak, az említett hat koncert műsora gyakorlatilag mind eltérő. A darabokat és a fellépéseket élvezem, de egy kicsit mégis várom a telet. Fontos lenne a kertet is gondozni, illetve visszaszokni a sportra, de nem nagyon jut időm rá.

Régen k-val, lélekzetnek írták a lélegzés szót, amely egyértelmű utalás volt az emberi lélek és a levegővétel kapcsolatára. Jóllehet egy fafúvósnál magától értetődő a ki- és belégzés szerepe, de vajon így van-e ez a zongoristáknál is? Eltekintve attól, hogy a hosszú élet titka a rendszeres ki- és belégzés, van-e szerepe a zenében egy visszafojtott lélegzetnek, tudatosan vesz-e levegőt egy nagyobb, fajsúlyos mű előadásakor?