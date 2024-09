Váradi Hédi, akit őszinteségre nevelt az édesanyja, ami a Kádár-diktatúrában a vesztét okozta

Két Júlia, némi korkülönbség

A kilencszázötvenes években a szocialista realizmus nemcsak a színészképzésben érezteti hatását, hanem a színházakban is. A kettős szereposztás is szovjet modell, széttöredezi a próbaidőszakot, feszültséget kelt a színészek között.

Drámai, minőségi szerepek mellett a pályakezdő Váradi Hédi is kénytelen munkás és paraszthősök sorát eljátszani. Egykori naplójában írta a következőket egy ilyen „produkció" kapcsán:

Az előadás olyan mélységesen stílusérzéketlen, hogy azt érzem, felelősséggel tartozom magamnak, most, hogy színésznő vagyok.

A Madách Színház más színészei is érezték ezt a felelősséget,

így születtek olykor papírmasé figurákból emberszerű karakterek a szocializmusnak elkötelezett szerzők színpadra került tákolmányaiban.

Váradi Hédi a kor tipikus mozidarabjaival is feltűnik.

1950-ben, főiskolásként még csak statisztál a Dalolva szép az élet című filmben, amelyet Keleti Márton jegyez és a sematizmus jellemző műfaját képező termelési filmek egyik első darabja. 1953-ban Keleti Márton sztahanovista munkások között játszódó Kiskrajcárjában Váradi Hédi már kisebb szerepben bukkan fel, majd abban az éveben Keleti Márton munkaversenyt és a vasas szakköröket népszerűsítő, Ifjú szívvel című propaganda művében is megmutatkozik.

Mindemellett a színésznőt anyaszínházában megtalálják a klasszikus szerepek is.

1953 kora tavaszán a Madách Színház társulata döbbenten mered a próbatáblára.

A teátrum májusban tervezi színre vinni Shakespeare remekét, a Rómeó és Júliát – kettőzött szereposztásban.

Az egyik Rómeó Ladányi Ferenc lesz, Júliája pedig Tolnay Klári. A másik Rómeó Darvas Iván, aki civilben a nála tizenegy évvel idősebb Tolnay Klári partnere, Júlia pedig a Tolnay Klárinál tizenöt évvel ifjabb Váradi Hédi.

A korabeli kritikák mindkét színésznő alakítását elismeréssel fogadják. Tolnay Klári korát nem említik, de Váradi Hédi ifjúsága olykor ihlető a kritikus számára. Mátrai Betegh Béla írja a Magyar Nemzetben:

Váradi Hédi Júliája többé kevésbé még öntudatlanul, a gyermekkor és az asszonyi kor határán mintegy félálomban vállalja nehéz sorsát, s nem választja magának ezt a sorsot, ami az alak tragikumának nagyságát kisebbíti. Váradi Hédi Júliája azonban így is rendkívül tehetséges alakítás.

