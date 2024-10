A legnagyobb sztár volt Magyarországon, mégis elüldözte a kommunista hatalom - Németh Lehel története

Németh Lehel 1952-ben társai biztatására rádióbemondónak jelentkezik. Ötödmagával választják ki, tanfolyamra küldenék, de megérkezik a katonai behívója.

Két éves katonai szolgálatát egy budapesti rádió-felderítő ezrednél tölti le. Közvetlen parancsnoka Kapocs alezredes, de a „szupertitkos” állomány felett szovjet tisztek diszponálnak. A felderítők fő feladata a nyugati hadseregek rádiós és morzés kommunikációjának lehallgatása, lejegyzése. Ennek alapján a szovjetek olyan információkhoz jutnak,

amelyekből kiderül például, hogy hány kiló lisztet vagy szennyes ruhát vittek át az egyik franciaországi laktanyából a másikba.

A Szabad Európa Rádió, az Amerika Hangja és egyéb nyugati adók adásainak megzavarását másik egység végzi, ellenben – amikor egyéb feladatuk nem akad – Németh Lehel századának felderítői gyakran hallgatták említett rádióadók zenés műsorait.

Németh Lehel a katonaságnál töltött évei alatt szereti meg a tánczenét.

A katonaságnál részt vesz a kultúrcsoport munkájában is, ahol népi táncol, operetteket, operaáriákat énekel és olykor táncdalokat is.

1954-es leszerelése után jelentkezik a Magyar Rádiónál, hogy bemondóként folytassa a pályafutását. Megtudja, időközben B listázás zajlott az intézménynél – olyanokat küldtek el politikai megbízhatatlanságukra hivatkozva, akiknek valójában csak a fizetését nem tudták kigazdálkodni – , így nincs esélye a profilváltásra.

A Beloianniszhoz visszakerülve továbbra is élmunkásként teszi a dolgát. Ismét fellép a a gyár kultúrcsoportjával, valamint a Vasas Szakszervezet Központi Művész Együttes dalárdájában is énekel. Utóbbival egy alkalommal az Erkel Színházban is előadhatják a Szállj te büszke ének című mozgalmi dalt, amelyet maga a szerző, az orosz Anatoly Novikov vezényel.

Ekkoriban hallja énekelni Német Marika, az Operettszínház primadonnája, aki azt javasolja a jóvágású műszerésznek: tanuljon éneket a kor első számú énektanáránál, Possert Emíliánál.

A mások mellett Simándy Józsefet is útjára indító tanárnő meghallgatja Németh Lehelt és örömmel fogadja tanítványai közé.