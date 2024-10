Vajon elég-e egyetlen élet?

Miért? Az ember azt gondolná, hogy ha valaki még mélyebben megismeri a nyelv csodáit, még inkább vágyik arra, hogy írjon...

Dehogyis... Az ELTE-n ugyanis olyan könyveket olvastam, amelyek után azt éreztem, ilyet én soha nem tudnék írni. Ha az ember Thomas Mannt vagy Kunderát olvas, tudja: ez valami gyönyörűség. Ugyanakkor erősen meg is tépázza az írással kapcsolatos ambíciót. Aztán egy idő után átlendül ezen és azt mondja: természetesen nem írjuk meg a második Buddenbrook házat, de mégis hajt a vágy, hogy papírra vessük a történeteinket. Voltak próbálkozásaim, de soha nem éreztem, hogy amit addig leírtam, érdemes lenne a folytatásra. Az ELTE-n vettem kreatív írás-órákat is, meglehetősen jó tanáraim voltak, akik rendkívül jó esszéket írtak. Esszét én is írtam egyetemistaként. Az olyan terület volt, amit hamar megszerettem, és bátorítottak is a tanáraim. Az esszé furcsa műfaj: a tanulmánynál jóval szubjektívebb és kreatívabb. Nem fikció, de vannak benne olyan elemek, amelyek erősen a szubjektivitásra támaszkodnak. Kunderának a Halhatatlanság című könyvében például az egyik rész fikciós történet, a másik pedig egy esszé arról, hogy mit gondol a szerző Goethe egy bizonyos életszakaszáról. De visszatérve: az esszéken túl később évekig nem próbálkoztam az írással.

Nem tudom felidézni, mi történhetett hat évvel ezelőtt, ami miatt mégis megszületett bennem a regény ötlete. Ráadásul a történet fordított irányban bontakozott ki bennem. Pontosan tudtam, hogy mi a vége a regénynek, és attól kezdve visszafele kezdtem gondolkodni.

Feltettem a kérdést magamban: miért történt mindez a szereplővel? Mi és hogyan vezetett idáig? A kérdésre megadtam a választ, ami azonnal újabb kétszáz kérdést szült. Ezeket az állandóan felmerülő kérdéseket kellett folyamatosan megválaszolnom, és ez vezetett végül oda, hogy kialakult a végső forma. Két szálon fut a történet, de van egy harmadik is, ezek a bizonyos esszéisztikus közbeszólások. Ráadásul először azt gondoltam, hogy a történetből egy 10-15 oldalas novella születik. Amikor leültem írni, magam csodálkoztam a legjobban, hogy mi történt... ugyanis kirobbantak belőlem a szavak, és csak írtam, írtam. Három évig dolgoztam a könyvön, míg végül készen lett körülbelül két évvel ezelőtt.