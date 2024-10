Az egész balettvilág Budapestre figyel

A Magyar Táncművészeti Egyetem által megrendezett verseny 2024. november 18-22 közt fiatal táncművészeknek ad teret, hogy bemutassák tudásukat, tehetségüket a klasszikus és kortárs táncok területén.

A BBGP célja, hogy Közép-Európa legismertebb és legelismertebb balettversenyévé váljon.

A verseny lehetőséget kínál fiatal táncosoknak a nemzetközi táncéletben való megmérettetésre, kitűnésre, ösztöndíjakat és karrierlehetőséget biztosít a legkiemelkedőbb táncosok számára, valamint a magyar kultúra, tánc és táncoktatás értékeit és eredményeit közvetítheti a világ felé.

Fotó: Magyar Táncművészeti Egyetem

Világsztárok a zsűriben

„Nemcsak egy versenyt hirdettünk, hanem egy edukációs folyamatot is kínálunk a jelentkezőknek. Ez azt jelenti, hogy világsztárok tartanak workshopokat a verseny ideje alatt, a versenyzők pedig kétszer is találkozhatnak a világhírű zsűrivel” –mondta Fodorné Molnár Márta a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora.

Fodorné Molnár Márta a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora

Fotó: Facebook/Fodorné Molnár Márta

Hankó Balázs pedig kiemelte: „Büszkék vagyunk arra, hogy keresztények és magyarok vagyunk, és a Magyar Táncművészeti Egyetem közösségéhez tartozunk. Mert ez a büszkeség ad nekünk egyenes tartást. Ez a büszkeség kell, hogy itthon és a nemzetközi térben is jellemezzen minket, mert van, akikre büszkék lehetünk. Mi magyarok nemcsak szeretjük, hanem alakítjuk is a kultúrát. De úgy, ahogy ezt az identitásunk diktálja” – fogalmazott a kulturális miniszter.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter

Fotó: Origo

Rangot vívott ki magának a budpesti nemzetközi veseny

Miklósa Erika operaénekes, a főtámogató MOL-Új Európa Alapítvány elnöke kiemelte: már tavaly, az első alkalommal komoly rangot vívott ki magának a nemzetközi verseny, amely idevonzza a tehetségeket és tanáraikat. A táncművészet is egy olyan útlevél a nemzetközi színtéren, amellyel nem vallhatunk szégyent – jegyezte meg. Elmondta: az alapítvány prioritásként kezeli a tehetséggondozást, ezért támogatják az egyetem nemzetközi balettversenyét.

Prioritás a tehetséggondozás

Fotó: Magyar Táncművészeti Egyetem

Simon Attila, az eseményt szintén támogató Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója kiemelte: mindig a verseny mögött fognak állni. Az eseményen részt vett Ono Hikariko, Japán magyarországi nagykövete és Marjan Cencen, Szlovénia magyarországi nagykövete is, valamint egy új támogató, az Eredeti Ziegler Ostya Kft. ügyvezetője Ziegler Ágnes is megjelent ezzel is igazolva a művészeti mecenatúra fontosságát.