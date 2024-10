Dózsa Imre és Szumrák Vera: egy legendás házaspár egy abszurd világban - az Origo interjúja

Nagy volt az érdeklődés az új lehetőség iránt?

D. I.: Az első évfolyamra háromezer gyerek közül választottak ki huszonöt fiút, ugyanannyi lányt. A mi mestererünk Lőrinc György lett, az intézet első igazgatója.

Dózsa Imre még az intézet növendéke volt, amikor Szumrák Vera már több főszerepet is eltáncolt. Amikor végzett, nyilvánvaló volt, hogy képességei alapján hamar az élre kerül?

Sz. V.: Akkoriban semmi sem volt nyilvánvaló. Abszurd világban éltünk. Én például hívő családba születtem, számomra is természetes volt, hogy templomba járok. Később kiderült, hogy a dossziémba is beírták: klerikális családból származom. Mindemellett úttörő is voltam, igaz, csak rövid ideig. Egy 1952-es eset kapcsán még az is megfordult a fejemben, hogy az intézetből is kicsapnak.

1964. január 8. Sterbinszky László (b), Szumrák Vera és Dózsa Imre (j) balettművészek táncjelenetet adnak elő George Balanchine koreográfus Sztravinszkij, Csajkovszkij, Hindemith műveire írt táncetűdjeinek egyikéből Forrás: MTI/Keleti Éva

Mi történt?

Sz. V.: Akkoriban kellett ellátogatnunk egy Karl Marx-kiállításra, ahol a pajtásoknak is kötelező volt aláírni a vendégkönyvet. Én úgy írtam alá az elismerő bejegyzést: „Tóth Manci háztartási alkalmazott". Másnap reggel már ott álltam az igazgató előtt, és igyekeztem elmagyarázni Lőrinc Györgynek: Manci egykor nálunk dolgozott, és az aláírással azt akartam jelezni, hogy szerettem volna, ha ő is látja ezt a szép kiállítást. Akkoriban már évfolyamtársam, Orosz Adél volt a legjobb barátnőm, ő is azt mondta, az a legjobb, ha ezzel érvelek. Lőrinc György becsületére legyen mondva, hogy miután meghallgatta a „védőbeszédemet", nagyon nevetett. Ám amit tettem, azt mégsem lehetett szó nélkül hagyni. Végül a teljes iskola előtt fosztottak meg a fényes, selyemből kiszabott, jó tanulóknak kijáró úttörőnyakkendőtől. A ceremónia előtt a DISZ-titkár a vécében gyakorolta velem, miként tudja egyetlen mozdulattal lerántani rólam. Borzasztóan megalázó volt, de legalább folytathattam a tanulmányaimat. Utóbb pedig még előnyöm is származott a dologból: engem soha nem akartak beléptetni a pártba.

Miközben, ahogy említettem, hamar megtalálták a főszerepek.