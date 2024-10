Újabb hat évre biztosított a filmszakmai adókedvezmény

Made in Hungary fesztivál díjazottak (balra jobbról): Fülöp József a Műanyag égbolt c. díjazott film producere, dr. Palotai Csenge a New York-i Liszt Intézet igazgatója, Káel Csaba filmipari kormánybiztos, Iványi Petra a Cicaverzum c. díjazott film producere, Pál Ákos NFI vezérigazgató, Dreissiger László a Valami madarak c. díjazott film producere.

Fotó: Nemzeti Filmintézet