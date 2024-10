Koh-i-Noor a Royal Philharmonic fejedelmi foglalatában

A fiatal magyar zongoraművész generáció nemzetközi hírű képviselője, Balog József virtuóz játékával kápráztatta el a közönséget

Fotó: Művészetek Palotája

És valóban: most is a háttérben a mű minden részét áthatotta az időtlen harang hangjának lüktetése. Liszt zsenialitásához hozzátartozik, hogy a legemelkedettebb pillanatok közepette is megcsendül hangjában valami kis huncut báj, a játszani akaró, a loknis, a bájos gyermek, és ezt a koloritot is szerves módon tudja beilleszteni abba a hömpölygő folyamatba, amelyet végül az öntöttvas harangok hangjának áradásával, a zenekar és a zongora egybekelésével, felkiáltójelekkel, mennydörgéssel és vad indákkal ragyogó intenzitásig emeli fel a robosztus finálé. Minderről Babits Mihály Hadjárat a semmibe költeményének egy sora juthatott eszünkbe:

Ezen az estén addig másztuk ormát új és új látásnak, / mígnem messze lent / köddé mosódott minden régi korlát, / s képekből összeállt a képtelen / korlátokból korlátlan végtelen."

Ráadásként Schubert Szerenádját hallottuk, melyet ugyan a szerelem és a vágy ihletett, nekem most mégis Balog József interpretálásában, talán az október és a Liszt mű árnyékában sokkal inkább az utolsó útjára készülő szerettünk képe jutott eszembe, kinek, mikor kezét fogjuk, még egy utolsó, gyenge, de fájdalmak felett álló, letisztult, megdicsőült fényű mosoly van az arcán, amikor átlép az örökkévalóságba.

Bartók Concertója a honvágy megrendült üzenete

Bartók Concerto című műve 1943-ban készült, amikor a zeneszerző már Amerikában élt, ahol egészségi gondok és az alkotói csend mellett mardosó honvágy kínozta. A Concerto megrendelése a bostoni szimfonikus zenekar karmesterétől indult ki, Bartók hegedűművész barátjának közbenjárására és ez a feladat újra lendületet adott munkásságának. A mű számomra most új fényben jelent meg, és a szerző nagysága abban rejlik, hogy a különböző jellegű, tempójú, karakterű gondolatokat, impulzusokat hogyan fogja mégis egységes egészbe.

Hiszen nemcsak hangokkal dolgozik a szerző, hanem hanggal és szellemmel, és a koncerten, köszönhetően a zenekar tökéletes technikai felkészültségének, és míves fúvós szólóinak, mintegy mikroszkóp alatt, lassított felvételen élhettük át, hogyan keletkezik egy gondolat.