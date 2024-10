Koós Jánosnak egyszer Horthy Miklós és Ferenc József is gratulált

Gimnáziumi szerelme véget ér, 19 évesen a majdani színésznő Torday Teri lesz a párja. Majd mások.

Gyakran megfordul az éjszakában, egyebek között a Kálvin téri Városkapú étterem kerthelyiségében, ahol nyaranként Horváth Sándor zenekara játszik. Kupsa János kedvel hallgatja a bandát, miközben úgy tervezi: hamarosan jelentkezik a Zeneakadémiára. Diplomázva pedig: irány a Magyar Állami Operaház, a Milánói Scala, a New York-i Metropolitan, a Carnegie Hall, s így tovább

Kupsa Jánost 1958-ban fel is veszik a Zeneakadémia oboa szakára, mestere Schwáb Nándor lesz.

Egy ideig párhuzamosan folytatja tanulmányait a zenekari tagsága mellett. Mivel az oboát menetelés közben technikai okokból nem lehet megfújni, Kupsa János menetesül az április 4-i, november-7-i, május 1-i fellépésektől. Ám éppen erre való hivatkozással elöljárói nem akarják engedélyezni, hogy részt vegyen az 1958-as Real Madrid – Vasas Európa Kupa visszavágó mérkőzésen, amely előtt a tervek szerint a Pénzügyőr Zenekar hangolja a szurkolókat. Az ifjú pénzügyőr, aki mindenképpen látni akarja a spanyol csapat sztárjait – Di Stefano, Copa, Gento, Santamaria (Puskás Ferencet a magyar hatóságok nem engedték be az országba) - felajánlja: a meccs napjáig megtanul cintányérozni. Elöljárója rábólint.

A meccsen a Vasas nem tudja kiejteni a Realt, a Pénzügyőr Zenekar fellépése pedig elmarad.

Ám Kupsa János cintányérosként attól kezdve minden állami ünnepségen részt veszt. Új hangszere miatt kerül egy alkalommal egy hónapra laktanyafogságba.

Zalaegerszegen, egy magas rangú pénzügyőr temetésén a cintányér beleakad az antant-szíjába, majd a lendülettől elrepül, s egy sír márványlapján landol olyan zajjal, ami minden más hangot elnyom.

Budapest, 1962. június 3. Koós János énekel a Színész-Újságíró (SZÚR) Rangadó előtt az FTC Üllői úti sporttelepén. Mögötte a Bergendy zenekar tagjai.

Fotó: MTI / Pálfai Gábor





Ha Psota igen, Kupsa miért nem?

A Pénzügyőr Zenekar néhány muzsikusa könnyűzenei együttesekben is játszik. A Fehérvári úti Művelődési Házban lépnek fel. Kupsa János is eljár a koncertjeikre. Tudják, hogy jó az énekhangja, értékelik a humorát is, társai biztatására már 1957-ben korabeli amerikai slágereket imitál halandzsa nyelven. Olyan sikere van, hogy hamarosan a mára feledésbe merült zenekarok a plakátjain is feltüntetik szólóénekesként.