Bársony Bálint 33 éves volt, amikor fordulópont állt be az életében: úgy érezte, hogy a show-biznisz világa – amelyben korábban jelentős sikereket ért el – már nem szólítja meg őt. Mint köztudott, az elismert és közkedvelt művész korábban mások mellett a Back II Black zenekarban vált országosan népszerűvé. Bálintot a személyes belső hangja késztette arra, hogy újrafogalmazza önmagát.

Miután beutazta Székelyföldet, beleszeretett a természetközeli életformába. Úgy gondolta, hogy vissza kell térnie a természethez, és fel kell fedeznie az ősi magyar kultúrát.

Ehhez társult a lovak szeretete, később pedig saját jurtájának felépítése. A zenész egy nepáli útra is vállalkozott, ahol majdnem három hónapon át a hangrezgések működését és a hangtálakat tanulmányozta. Két nepáli mestertől is tanult, sorsfordító útjáról pedig Indulj el! – A hangtálexpedíció címmel nagy sikerű film is készült. Vándorlása során eljutott Takaserába is, a Katmandutól, Nepál fővárosától ezer kilométerre lévő maghar faluba, és részt vett egy sámán szertartáson is. A különleges zenei látásmóddal bíró művész még gyermekkorában tanulta meg a zenei harmóniákat, ezt ötvözi a hangtálak terén megszerzett tudásával. Szaxofonján kamaszkora óta játszott, s végül a nagyközönség előtti, látványos sikereket követően fordult egy mélyebb, önazonosabb világ felé: ezt a végtelenül szabad, mély és varázslatos utazást ötvözi a dupla évforduló koncertjének világa a Budapesti Operettszínházban.

Mint ahogyan a művész korábban elmondta, a magyar népzene és csodálatos dallamkincseink fantasztikus táptalajt adtak ahhoz, hogy elinduljon a saját útján. Egy mélyebb, ősibb rétegben találta meg önmaga és a zenekar kibontakozási lehetőségét, az ősi hangszerek mellett a modern zenei hangzás pedig kapcsolódási lehetőséget nyújt feléjük a mai hallgatók számára.

Fotó: Budapesti Operettszínház

A 2024. október 9-i sajtótájékoztatón Kiss-B. Atilla Kossuth-díjas operaénekes, a Budapesti Operettszínház főigazgatója megosztotta a jelenlévőkkel, hogy a Nagymező utcai teátrum nagyszínpada méltó helyszíne lesz a csodálatos jubileumi koncertnek. Örömmel fogadták be a produkciót, hiszen találtak egy olyan alkalmat és időpontot, amellyel figyelembe vették az Operettszínház játékrendjét is. A színház főigazgatója beavatta a sajtó képviselőit abba, hogy a zenekar tagjait barátainak tartja, akikkel egészen a legutóbbi időkig együtt dolgoztak, például a színház Szent István napi ünnepi, Operett Korzó című koncertjein, a Pesti Vigadó előtti téren. Céljaik is hasonlóak, vagyis minőségi szórakoztatást, szellemi és lelki táplálékot nyújtanak a nézők számára. Kiss-B. Atilla végül hozzátette, hogy bízik abban:

valóban maradandó élményben lesz részük mindazoknak, akik jegyet váltanak a koncertre.

Bársony Bálint elmondta, hogy a program hamisítatlan ősi zenei utazást ígér. A zenekar legelőbb a Boldog asszony anyánk című, himnusznak is tekinthető imából kiindulva, zeneileg beutazza a Kárpát-hazát, amelyben az ősi Kárpát-medencei hangszerek lesznek útitársaik, ezekből a művész néhányat bemutatott és megszólaltatott. Később áttérnek majd a balkáni tájegységekre, és a koncerten debütál egy dal, amelyből nemrég a bolgár állami női kórussal készítettek közös videóklipet. Csík János Kossuth-díjas zenésszel megidézik a török muzsika hangulatát,

majd közösen zenélnek Dániel Bebével, az etióp-magyar származású énekessel, zenésszel, akivel Bársony évek óta meghatározó alkotói kapcsolatban áll, általa az afrikai zenei motívumok is helyet kaptak a műsorban.

Végül ismét a Kárpát-medencébe kalauzolják a közönséget, akik a koncert zárásaként az Esti dal című magyar népdal feldolgozását hallhatják. A koncerten látható viseletekről szólva megemlítette, hogy a zenészek gyönyörű kaftánokban lesznek, amelyekből több sorozat készült már számukra.