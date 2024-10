Miért kellett a Kádár-diktatúra végnapjaiban „disszidálnia” a világhírű művésznek?

Snétberger Ferenc Kossuth-díjas gitárművész, zeneszerző volt a Századvég Youtube-csatornájának, a Kontextusnak a vendége. A rendhagyó interjúból kiderül, hogy valójában miért hagyta el a nagy művész Magyarországot a Kádár-világ utolsó éveiben; beszélt nehéz gyermekkoráról, de a diktatúra éveiről is, amikor nemcsak szabadságában korlátozták, hanem a megélhetésében is. Szóba kerül az is, hogy a művész zenei központjában immár 14 éve segíti, patronálja a nehéz sorsú, tehetséges gyerekeket.

Vágólapra másolva!

A beszélgetés legérdekesebb részei itt érhetők el: 00:00:27 – Ő az Évad Művésze: ősbemutató a Müpában 00:05:09 – Zenei stílusok, szabadság 00:07:35 – Lakatos Béla és a Snétberger Zenei Tehetség Központ 00:13:31 – Szobakonyhás, mégis boldog gyermekkor 00:20:00 – Szakcsi Lakatos Béla 00:21:27 – Megpróbálták ellopni a módszerét, de még a nevét is 00:25:20 – Nem tudtak megélni, a gázsiját is elvették 00:27:36 – Az élet Berlinben 00:32:23 – Állami rasszizmus a szocializmusban, Moldova György ennek visszataszító élharcosa volt 00:39:32 – „Népem emlékére”: roma holokauszt 00:49:45 – Közös munka világsztárokkal 00:54:53 – Különleges gitárok 00:56:36 – Tervek 00:58:51 – Háború A teljes videó itt megtekinthető:

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!