Szentesi Zöldi László

Fotó: Talán Csaba

Miért alakult Kodolányi élete úgy, hogy 1948 és 55 között nem jelenhettek meg az írásai? Miért üldözték a nyilasok, majd a kommunisták?

Ennek több oka is volt. Egyrészt a személyes tulajdonságai – nehezen összeférhető, nagyon makacs, rendkívül öntörvényű, sértődékeny ember volt – ezt még a barátai is elmondták. Fiatal újságíróként Püski Sanyi bácsival és László Gyula régésszel is sokat beszélgettem Kodolányi Jánosról, mert kíváncsi voltam már akkor is az életrajzára. Legnagyobb meglepetésemre ők is nagyon árnyalt képet adtak arról, milyen ember volt. Mivel nehéz természete volt, meglehetősen gyorsan összeakaszkodott az irodalmi, közéleti, politikai túloldal prominenseivel. Már a harmincas-negyvenes években is a népi-urbánus vitának volt az egyik főszereplője. Szerencsétlenségére – és nemcsak az övére, hanem a népi tábor nagyjainak, Németh Lászlónak, Illyés Gyulának, Szabó Lőrincnek a szerencsétlenségére is - az ellenfelei egy része 1945 után hatalomra jutott. Nemcsak a kommunista pártban, hanem a szociáldemokrata pártban és a radikális pártban is.

Elképesztő hadjáratot indítottak ellene. Lényegében erről szól a könyvem.

Kodolányinak folyamatosan védekeznie kellett. Azzal vádolták ugyanis, hogy nyilas volt. Nem volt az, sőt, a nyilasok üldözték, de ez akkor nem érdekelt persze senkit. Védekeznie kellett az antiszemitizmus vádja ellen is, és még számtalan más koholt váddal illették, ami nem volt igaz. Ez 1945 után persze a legkevésbé sem számított.