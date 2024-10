Október 22-én, Liszt Ferenc születésnapján Brüsszelben mutatták be a komponista Via crucis című művének átdolgozott és kibővített változatát. A 2022-es Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál nyitódarabjaként bemutatott nagyszabású produkciót most az Európai Unió Tanácsa magyar elnökségének kísérőprogramjaként láthatta és hallhatta a Cathédrale des Saints Michel et Gudule elragadtatott közönsége.

Liszt késői korszakának egyik leginnovatívabb és legkülönlegesebb alkotása a Fekete-Kovács Kornél vezette Modern Art Orchestra előadásában csendült fel. Via crucis Brüsszelben

Fotó: Andras GRESKOVITS / Greskovits András A kortárs jazz kiemelkedő formációjának nevéhez számos új kompozíció bemutatása és hazánk legnagyobb zeneszerzőinek – köztük Bartók Béla és Kodály Zoltán – műveinek feldolgozása fűződik; Liszt remekművének újraértelmezése egy igazán emelkedett és méltó állomás a zenekar magyar zenét éltető és a 21. századra adaptáló útján. Via crucis Brüsszelben

Fotó: Andras GRESKOVITS A zsúfolásig megtelt brüsszeli székesegyházban a jazz és a klasszikus zenei színtér olyan kiválóságai csatlakoztak az együtteshez, mint Pocsai Kriszta jazzénekesnő és a nagyszerű szoprán, Horti Lilla, orgonán pedig a Müpa rezidens orgonistája, Fassang László működött közre.

