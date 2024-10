Vidnyánszky Attila: Nyitott színház vagyunk

„Természetesen most azért vagyok itt, hogy rendezzek ebben a csodálatos épületben, köszönhetően Attila meghívásának. Azért fogadtam el ezt a lehetőséget, mert az életben néha találkozom olyan emberekkel, akikről azt gondolom, hogy nagyon jó lélek, nagyon mély művész, és úgy látom, benne is óriási nagylelkűség van. A Vér vagyok című előadásnak egy teljesen új verziója készül most. Hihetetlen öröm számomra, hogy itt dolgozhatok ezekkel a színészekkel és táncosokkal. Teljesen magával ragad ez a helyzet, mint emberi lényt, az a melegség, nagylelkűség, amivel itt találkoztam, azoknak a magyaroknak a barátságossága, akikkel most együtt dolgozom. A világ minden részén jártam már, óriási kiállításokat szerveztem, nagyon sok fesztiválon vettem részt, de ez egy hihetetlen élmény, amit itt most átélhetek, annyira kedvesek és barátságosak az emberek. Teljesen más, mint Franciaországban, Németországban vagy Belgiumban” – mondta Jan Fabre.

Bemutatták azt a reprezentatív albumot, amely a színház 2018-2024 közötti munkáját foglalja össze

Fotó: Nemzeti Színház

A tájékoztató végén Vidnyánszky Attila beszélt még a Nemzeti Színház működési elveiről, arról, hogy koncepciója szerint mennyire fontos a teátrum jelenléte vidéken és a külhoni magyar területeken. Szólt arról, hogy

befogadó intézményként is fontos feladatot lát el a színház, emellé társul a nemzetközi fesztivál, és oktatóbázisként is nagy szerepet játszik a művészképzésben, amelybe a külföldi alkotókat is igyekeznek bekapcsolni.

A direktor megemlítette a kialakulófélben lévő filmes projekteket, illetve a kiadói tevékenységet, amelynek terméke a most bemutatott kötet is. A Jan Fabre rendezésében látható Vér vagyok bemutatójának tervezett időpontja: 2024. november 22.; a Diana Dobreva adaptációjában látható Salomét pedig 2024. december 13-án mutatja be a Nemzeti Színház.