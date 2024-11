Világhírű operacsillag érkezik a Müpába

Mozart, a bel canto, a 19. század második felének nagy romantikus szerzői mellett a dalirodalom számos szegmensét is meghódította Elīna Garanča, lett énekes, aki a pályáján olyan magasra jutott, mint korábban egyetlen lettországi pályatársa sem.

Elīna Garanča

Fotó: Müpa

Az énekesnő az egyik interjújában úgy fogalmazott:

„Lettországnak körülbelül kétmillió népdala van, így mivel szerte a világban körülbelül ugyanennyi lett él, megállapíthatjuk, hogy mindannyiunknak van egy-egy saját dala.”

Édesapja kóruskarnagy, édesanyja pedig dalénekes és énektanár volt, a Lett Zeneakadémia professzora. A lányának is ő lett az első tanára. Persze, ismerve a pálya buktatóit, eleinte óvta lányát attól, hogy énekes legyen. De látta, hogy Elīna az éneklésnek szeretné szentelni az életét – ezután az édesanya a lánya legnagyobb támogatója lett – írják a Müpa magazinjában.

Rigában, majd Bécsben és az Egyesült Államokban tanult, pályáját a meiningeni színháznál kezdte. Ezt követte a Frankfurti Opera, és közben huszonhárom évesen első díjat nyert Helsinkiben a Mirjam Helin Énekversenyen. Nem sokkal később a BBC Cardiff Singer of the World énekversenyen is döntőben jutott.

Olyan hatalmas sikere volt, hogy a közönség méltatlankodott, miért nem ő lett a győztes.

2003-ban a Salzburgi Ünnepi Játékokon a Titus kegyelme Anniusát énekelte – egy évvel később már főszerepet kapott a Bécsi Állami Operában.

2008-ban debütált a New York-i Metropolitan Operában A sevillai borbély Rosinájaként.

A legnagyobb sikert Carmen szerepe hozta el neki. A New York Times kritikusa az elmúlt huszonöt év legkiválóbb Carmenjének nevezte az énekesnőt.

Elīna Garanča

Fotó: Sarah Katharina

De énekelte Don Carlos Eboliját és Saint- Saëns Sámson és Delilájának női szerepét is. 2021-ben debütált a Bayreuthi Ünnepi Játékokon, és ugyanebben az évben mutatkozott be az Aida Amenriseként is, nemrég pedig A kékszakállú herceg vára Juditjaként is megcsodálhatta a New York-i és a nápolyi közönség.

Első szólólemeze 2007-ben jelent meg, a következő két albumát pedig Klassik-díjjal jutalmazták. 2019-ben adta ki a Sol y Vida című lemezét, amely éppen a spanyolországi házvásárlása idejére esett, ekkor kezdett érdeklődni a mediterrán és latin-amerikai dallamok iránt – ezzel az albummal is óriási sikert aratott.