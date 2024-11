Így tették tönkre Sasvári Sándor családját

Hogyan tette tönkre a kommunista diktatúra Sasvári Sándor családját, hogy vettek el tőlük szinte mindent, hogyan éltek aztán hármas társbérletben, erről is beszél Sasvári Sándor a Századvég youtube-csatornáján, a Négyszemközt című műsorban. Ahogy természetesen híres szerepéről, Jézus Krisztusról is mesél, és persze a hitről, nemzeti elkötelezettségéről és nemzetközi sikereiről is.

Vágólapra másolva!

A beszélgetésből kiderül, hogy a kommunista diktatúra tönkretette Sasvári Sándor családját; a művész elmondja, hogyan veszítték el minden vagyonukat, bánáti birtokaiakat, és hogyan élte meg gyermekként, hogy egy hármas társbérletben kellett folytatniuk az életüket. Sasvári Sándor őszintén vallott arról is, milyen nehézségeket okozott pályafutásában az, hogy osztályidegen volt, illetve hogy miért nem maradt soha külföldön, még akkor sem, amikor ott nagy lehetőségek nyíltak a számára. A SZÁMOKRA KATTINTVA A BESZÉLGETÉS LEGFONTOSABB RÉSZEI KÜLÖN IS MEGNÉZHETŐK! A beszélgetés legérdekesebb részei itt érhetők el: 00:02:22 – Hunyadi Mátyás, Zrínyi Miklós, Nagy Lajos király

00:09:10 – Istenhit és Jézus Krisztus

00:14:16 – Kétségek, nehézségek

00:16:42 – Misztikus élmények, jelenések

00:22:14 – Politikai nézetei miatt nem kapott lehetőséget

00:28:18 – A kommunisták tönkretették a családját

00:36:39 – Osztályidegen volt, megnehezítették az életét

00:43:30 – Külföldi lehetőségek – mégsem akart disszidálni

00:52:37 – Élet a diktatúrában és az új világ

00:55:37 – Háború

00:57:35 – Duisburg és barátság Claude-Michel Schönberggel

01:12:37 – Sasvári Sándor mint zenész

01:15:18 – Lovak

01:17:55 – Sikerek

01:20:07 – Veszélyben a hit A teljes beszélgetés itt érhető el:

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!