Káel Csaba: A 21. századba csábítjuk Lisztet és Bartókot

Lehet-e már tudni, hogy melyik előadások voltak közönségkedvencek?

Ezt azért nehéz kideríteni, mert – ahogy már említettem – szinte minden előadásunk telt házas volt. Már a nyitóesemény is grandiózusnak mondható, Liszt Szent Erzsébet legendája című oratóriumának előadásán a Vashegyi György vezette nemzetközi fellépőgárda lenyűgöző előadását élvezhette a közönség a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, ahol pár nappal később egy teljesen más műfajban, de ugyancsak kiemelkedő tehetségű Francesco Tristano estéjén a rendkívül lelkes közönség kétszer is ráadást követelt a művésztől. Ugyancsak perceken át tartó tapsviharral jutalmazta a meghatott hallgatóság a Vaszilij Petrenko és a Royal Philharmonic Orchestra közös koncertjén színpadra lépő Liszt-specialista Balog József szólóját. Nemcsak a nyitókoncertet, de a Kolozsvári Magyar Opera együttesének estjét is közvetítettük online, így azok is részesülhettek a Liszt Ünnep emelkedett pillanataiból, akik nem tudtak személyesen jelen lenni. Rendkívül nagy volt az érdeklődés A székelyek című kiállítás iránt is, ami a Székelyföld történelmi sokszínűségét mutatja be - eddig sosem látott műtárgyak segítségével. Talán kevesen tudják Lisztről, hogy a nagy pesti árvíz után érkezett Magyarországra, ez volt a pillanat, amikor rátalált identitására. Ekkor az egész országot bejárta, Erdélybe is eljutott.

Francesco Tristano

Fotó: valuska_gabor_36304468878

Az idei Liszt Ünnep sem egy helyszínen volt. Hány helyszínen hány előadás vagy esemény zajlott?

Az idei Liszt Ünnep 16 budapesti helyszín 26 előadóterében, több mint 130, köztük 76 ingyenes programmal várta a közönséget. A fesztiválra érkező világsztárok – mint a Pesti Vigadóban fellépő Orchester Wiener Akademie, vagy a Müpába érkezők, a londoni Royal Philharmonic Orchestra vagy Francesco Tristano – mellett az Akvárium Klubban az Isolation Budapest keretében számtalan izgalmas könnyűzenei formációt hallhattunk, a Budapest Music Centerben fellépett a sajátos hangzásvilágáról ismert Markus Stockhausen Group, a Magyar Zene Házában pedig Barabás Lőrinc és a Jazzical Trio kifejezetten a Liszt Ünnepre megvalósuló közös koncertjét élvezhettük. A Millenáris nemcsak a zenerajongóknak kedvezett, de a kortárs képzőművészet kedvelőinek is ideális célpont volt, itt láthattuk az Art Market Budapest kortárs művészeti vásárt, ami idén is több ezer embert vonzott. Sőt, a budai helyszínen nemcsak Jeff Mills és zenésztársai kirobbanó ovációval kísért fellépését élvezhettük, de az Őszi Margó Irodalmi Fesztiválnak is otthont adott.