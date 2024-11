Licitálással indul a Black November az Auchanban

A műtárgykereskedelemben megszokott tavaszi és őszi aukciót igyekszik meghonosítani az Auchan a kiskereskedelemben. Az őszit november 9-én tartják a hipermarketjeikben, ahol 950 termékre lehet majd licitálni. A kikiáltási ár a bolti ár negyedéről indul. Tavasszal közel 900 termék kelt el az Auchan Aukción, zömmel háztartási kis- és nagygépek, valamint elektronikai és műszaki cikkek.

Egyre megszokottabbá válik a kereskedelemben, hogy eredetileg az utolsó novemberi pénteken tartott Black Friday szinte az egész hónapra kitolódik az ünnepi szezon előfutáraként. Különösen a tartós cikkeket, háztartási gépeket, műszaki cikkeket, szórakoztató és elektronikai eszközöket lehet ilyenkor jó áron vagy kedvező hitelfeltételekkel megvásárolni. Az Auchanban az év végi csúcsidőszak november 7-én indul, és a 20-40%-os Black Friday kedvezmények 27-ig tartanak.

A három hétig tartó Black November nyitánya és talán legizgalmasabb eseménye a november 9-én, szombaton délután megrendezett őszi Auchan Aukció lesz. Közel 1000 terméket hirdetnek meg az eseményre regisztráló Bizalomkártyás törzsvásárlóknak. Az aukcióra bocsájtott termékek zöme a Black Friday-hoz hasonlóan műszaki és háztartási cikkek lesznek, a kisebbtől az egészen nagyértékűekig. A licit a bolti árnak mindössze 25%-ról indul. A kihelyezett termékeket egyesével fogják licitre bocsátani a legalacsonyabb árú terméktől a legmagasabb felé haladva, amelyekért a regisztrációs pultnál kapott licitlapok felemelésével lehet ringbe szállni. Fontos szabály, hogy egyszerre csak egy licitlépcsővel emelhető a tét. Az aukción megvett terméket pedig azonnal ki kell fizetni, amit a nyertes meg is kap, így rögtön elintézheti a garanciajegy érvényesítését, és ha szükséges, a házhozszállítást is. Ezt követően visszatérhet, és más termékekre is licitálhat, viszont, ha a leütött árucikket nem fizeti ki azonnal, a terméket újból árverésre bocsátják. Az aukcióra a Black Friday első napján, november 7-én lehet regisztrálni, a feltétel, hogy Bizalomkártyával kell hozzá rendelkezni.