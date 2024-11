Krisztus után 2024-et írunk, és még mindig a középkorban élünk.

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Jan Fabre: Azért fogadtam el a meghívást, mert Vidnyánszky Attila egy nagyszerű, nyitott szívű ember

A Vér vagyok című előadás egyik próbája után készítettünk egy rövid interjút Jan Fabre belga művésszel.

Jan Fabre

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Évtizedek óta nem vállalta, hogy más színházban rendez. Most miért fogadta el Vidnyánszky Attila meghívását?

Valóban, csaknem húsz éve ez az első alkalom, hogy elfogadtam egy másik színház felkérését, hogy készítsek nekik előadást. Miért fogadtam el Vidnyánszky Attila meghívását, hogy Budapestre, a Nemzeti Színházba jöjjek dolgozni? Erre a válasz nagyon egyszerű.

Amikor először találkoztam Vidnyánszky Attilával a MITEM fesztiválon, az első pillanatban láttam, hogy egy nagyszerű, nyitott szívű és lelkű ember. Teljesen megfogott a személyisége.

Ő az a fajta művész, aki kulturális hidakat akar építeni. A színházban nagyon nagy szeretettel fogadtak.

Miért a Vér vagyok című művét állította színpadra?

Mert ennek a darabnak nagyon pozitív, nagyon emberi mondanivalója van. Létrehozni egy testet - ami lényegében folyadék –, amit nem lehet megsebezni. Így nem is tudjuk többé egymást bántani. Ez az előadás egy új gondolkodásnak teremt atmoszférát. 2024-ben élünk, de még mindig úgy érezhetjük magunkat, mintha a középkorban járnánk. Mindenki látja, mi történik a világban. Háborúk zajlanak, vért ontanak az emberek a hatalomért, pénzért, befolyásokért – ugyanúgy, mint a középkorban.

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Mit gondol a magyar színészekről, akikkel együtt dolgozott?

Hatalmas élmény volt a magyar művészekkel dolgozni.

Professzionális színészek és rendkívül érzékenyek. El voltam bűvölve.

Minden előadásomra négy-hat hónapig készülök a színészekkel. Itt, a Nemzeti Színházban mindössze hat hét állt rendelkezésre, és teljesen újragondoltam az előadást, ami ez alatt a rövid idő alatt is tökéletesen elkészült. Dolgoztam és dolgozom német, amerikai, horvát vagy francia színészekkel is – a magyar színészek egészen mások. Magyar génjeik vannak és a magyar kultúrából építkeznek. Ez pedig gyönyörű és bámulatosan különleges. A Vér vagyok című előadást több mint húsz évvel ezelőtt mutattam be először Avignonban. Most, a Nemzeti Színházban – ahogy már említettem – csaknem teljesen újraalkottam, de úgy, hogy a magyar színészek tehetségét, zsenialitását vettem alapul. Láttam ugyanis, hogy fantasztikusan improvizálnak – ezt használtam ki, amikor megújítottam az előadást. Az így végzett munka pedig teljesen új szövegértelmezéseket is hozott. A Bozsik Yvette Társulat táncosaival is teljesen új koreográfiát készítettem, és a zeneszerző is új zenei feldolgozásokat alkotott.