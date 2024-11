Magócs Ottó - Homonnay Zsolt - Földes Tamás

Fotó: Janus Erika / Budapesti Operettszínház

A librettó és a dalszövegek szerzője szerint ahogy Kálmán Imre felhasználta a cigányzene motívumait az alkotásaiban, úgy építik be a népzenét a mű keretei közé. Az előbbi sokrétű zenei skálát pedig jól összefoglalja és kifejezi a műfaji meghatározás, vagyis az operettmusical. Orbán János Dénes azt is elárulta, hogy azért esett a választás a csángó népdalokra, mert az árvaság és a szerelem tematikája ebben a kultúrkörben a legszívszaggatóbb.

Mindemellett nem hiányozhat az előadásból a bál, a mulatság és a vidámság sem.

Tassonyi Zsolt

Fotó: Janus Erika / Budapesti Operettszínház

Bozsik Yvette Kossuth-díjas rendező, koreográfus számos gyermekeknek szóló előadást rendezett korábban. A Budapesti Operettszínházban is több produkciót jegyző alkotó szerint a gyermekek sokszor nyitottabbak a felnőtteknél, ezért megérthetik akár a szürreálisabb színházi fogalmazásmódot is. A rendező elmondta, hogy tiszta szívvel és lélekkel vetette magát az alkotókkal és a társulattal közös munkába, hiszen véleménye szerint a Hamupipőkét csak úgy lehet színpadra vinni, ha mindenki felszínre hozza a belső gyermeki énjét, kíváncsiságát, játékosságát és vagányságát. Bozsik Yvette úgy látja, hogy nagyívű, szórakoztató és modern előadás vár a közönségre, amely azonban mélylélektani utazásra is invitálja a nézőket.

Kiss B. Attila

Fotó: Janus Erika / Budapesti Operettszínház

A Budapesti Operettszínház új bemutatójának címszereplői, Nagy Alma Virág, Árki Lili Katalin és Nagy-Jancsó Júlia, a Színház- és Filmművészeti Egyetem negyedéves zenés-színművész osztályának operett-musical szakos hallgatói korábban elárulták, hogy Hamupipőke története mindhármuk gyermekkorában meghatározó volt.

A felkészülési folyamattal kapcsolatban kiemelték: jelentős feladat lesz számukra, hogy megtalálják, mitől lesz Hamupipőke hercegnő és egyben hétköznapi ember.

A három fiatal művész számára biztonságérzetet ad, hogy évek óta Kiss-B. Atilla és Homonnay Zsolt Jászai Mari-díjas színházi alkotó osztályába járnak az SZFE-n, így a közös munka is gördülékenyen folyik a Budapesti Operettszínházban.