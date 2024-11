Meghalt Pauk György hegedűművész

A világhírű zenész és tanár, akinek hangfelvételeit Cecilia- és Az Év Lemeze-díjakkal, valamint egy Grammy-jelöléssel is kitüntették, 88 éves korában halt meg.

Pauk György halálhírét özvegye közölte hétfőn az MTI-vel.

Élete

1936. október 26-án született Budapesten. Édesanyja zongorista volt, ő maga ötéves korában kezdett hegedülni. Szülei a holokausztnak estek áldozatul. Mint rendkívüli tehetséget tizenhárom éves korában felvették a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémiára, tanárai Weiner Leó, Kodály Zoltán, Szabolcsi Bence és Molnár Antal voltak.

Már akadémiai növendékként számos versenyt nyert, köztük Paganini-versenyt Genovában és kamarazene-versenyt Münchenben.

A Filharmónia szólistájaként koncertezett Magyarországon, Svédországban, Belgiumban, Franciaországban és Németországban. 1958-ban Párizsból nem tért vissza Magyarországra, Hollandiában kötött szerződést egy koncertmesteri félállásra. Közben készült a párizsi nemzetközi Jacques Thibauld-versenyre, amelyet 1959-ben megnyert. 1961-ben magyar származású feleségével Londonba költöztek. Londoni bemutatkozó szólóestje a Wigmore Hallban 1962-ben volt, majd a Royal Festival Hallban a Londoni Szimfonikusok szólistájaként lépett fel. Első nagy koncertturnéja 1965-ben volt Ausztráliában. Útközben fellépett Törökországban, Izraelben, Indiában, Hong Kongban és Új-Zélandon is. Az Egyesült Államokban 1971-ben mutatkozott be Sir Solti György meghívására a Chicagói Szimfonikusokkal.

A következő évtizedekben évente tért vissza Amerikába számos zenekar és fesztivál szólista vendégeként, fellépett többek között Bostonban, Philadelphiában, San Franciscóban, Washingtonban és New Yorkban.

Chicagóban egy Stradivari-hegedűt kapott örök használatra egy mecénástól. Számos hangfelvétele jelent meg, melyekkel Cecilia- és Az Év Lemeze-díjakat is nyert, valamint egy Grammy-jelölést is kapott. Az 1970-es évek elején megalakult Pauk-Frankl-Kirschbaum-trió világhírre tett szert csaknem harmincéves fennállása alatt. A Londoni Királyi Akadémián művészképzőt vezetett, mesterkurzusokat tartott világszerte. 1997-től a zürich-winterthuri konzervatórium vendégprofesszora volt. Nemzetközi hegedűversenyek zsűrijében is szerepelt. Több helyen tisztelték meg díszpolgársággal, díszdoktorátussal. 1956-ban megnyerte a genovai Paganini-versenyt, 1957-ben pedig a müncheni szonátaverseny első díját szerezte meg. 1959-ben a párizsi Jacques Thibaud-verseny nagydíjasa volt, 1983-ban Az év legjobb lemeze elismerésben részesült.

1998-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést. 2007 végén egy Budapesten adott koncerttel búcsúzott a nyilvános szerepléstől.

2008-ban - mint a Bartók-interpretáció egyik legnagyobb alakját - Bartók Béla-Pásztory Ditta-díjjal tüntették ki. Pauk György haláláig dolgozott: november elején a Zeneakadémián tartott mesterkurzust. Özvegye az MTI-nek elmondta, hogy a zenészt a közelmúltban baleset érte, ami után kórházba szállították. A temetését Londonban tervezik, időpontjáról később intézkednek.