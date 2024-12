Egészen egyedülálló Rómeó és Júliát rendez Vidnyánszky Attila

December 13-án a Kassai Nemzeti Színházban tartott sajtótájékoztatót Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház vezérigazgatója és Kassai Nemzeti Színház igazgatója, Ondrej Soth, arról is beszélt, hogy egy különleges darab bemutatására készülnek, amelyet Vidnyánszky Attila rendezett.

A két színház színészei a Rómeó és Júliát fogják előadni, két nyelven, ami azt jelenti, hogy a magyar színészek a Montague család tagjait, a szlovák színészek pedig a Capulet család tagjait játsszák majd el.

Az eseményen a jelenlévők valóban láthatták is azt, hogy a készülő darab valóban határokon átívelő lesz. A Rómeó és Júlia egyik leghíresebb jelenetét mutatták be a főszereplők, Janka Balková és Herczeg Péter. Az erkélyjelenet megmutatta, hogy egy kihagyhatatlan és különleges előadást láthatnak majd a nézők, ugyanis a szlovák és magyar színészek is az anyanyelvükön szólalnak meg.

A jelenetet még különlegesebbé teszi, hogy a színászék, Vidnyánszky Attila elképesztő rendezői képességeinek köszönhetően, nemcsak a színpad tereit használják, hanem a közönség között is játszanak, miközben ezt a magával ragadó jelenetet láthatják a nézők, akiket még annak annak ellenére is élvezni fogják a darabot, hogy az egyik része számukra idegen nyelven fog elhangzani.

Ugyanis mindez úgy van megrendezve, hogy a testbeszéd által azok is megértsék az előadás mondanivalóját, akik vagy a szlovák vagy a magyar nyelvet nem beszélik.

Mindemellé társul egy elképesztően látványos díszlet is, amely még drámaibbá teszi ezt a lehengerlő előadást, azzal, hogy az egész színpadot betölti.

A sajtótájékoztatón Ondrej Soth elmesélte, miként jött létre a két színház közötti együttműködés, valamint azt is elárulta, miért fontos, hogy ezt a darabot a két színház közös munkával tudja létrehozni.

Az igazgató arról is beszélt, hogy gyerekkora óta álmodik hasonló együttműködésről és ezért büszkeség és öröm számára, hogy Kassa megkapta ezt az esélyt, amelyet Soth kezdeményezett méghozzá úgy, hogy a legelső megbeszélésre egy igen meglepő ajándékkal készült a magyaroknak., amivel elismerte Vidnyánszky Attila munkásságát. Egy tálca zserbót készített nekik.

Azért is fontos ez a darab, mert a jelenlegi nehéz politikai időkben sokszor hiánycikké válik a szeretet és a szabadság"

- mondta az igazgató, majd hozzátette, ez a darab ezért is értékes, mert arról szól, hogyan lehet leküzdeni ezeket a hiányokat.