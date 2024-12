"Én a TV2 Tények műsorvezetője vagyok, aki írt egy regényt"

Az Írószövetség lapjának adott interjújában Andor Éva elmondta, hogy több mit öt évvel ezelőtt kezdte írni a regényt.

Fotó: Talán Csaba

„Ekkor még egy novellát terveztem, aztán ez lett belőle… Kicsúszott a kezemből az irányítás, elkezdett élni a szöveg, és csak jöttek az ötletek. Hihetetlen élmény volt.”

- mondta Andor Éva. Azt is hozzátette, hogy amikor elkészült a kézirattal, odaadta elolvasásra azoknak, akiknek a véleménye számára fontos, majd a kötet szerkesztőjével, Nagy Koppány Zsolttal csaknem egy évig dolgoztak tovább a szövegen.

„Bízom a véleményében, szakmai tudásában, az ő észrevételei segítettek, hogy a szöveg elérje a végső formáját” – mondta Andor Éva.

Fotó: Talán Csaba

A könyv megjelenésekor az Origónak is adott egy hosszabb interjút a szerző. Úgy fogalmazott:

„Egészen kábító érzés, hogy fogalmam sincs, honnan jönnek a gondolataim – amit talán ihletnek is neveznek. Kívülről? De honnan? Belülről? De akkor miért lepnek meg? Ez az élmény a legcsodálatosabb, és ez lendített tovább, hogy befejezzem a könyvet.”

A regény történetéről elmondta, hogy egy fiatal nővel történik valami – ez volt az első gondolata évekkel ezelőtt.

„Ezután ki kellett találnom a labirintusból – és megszületett a könyv egész története. Kiderült, hogy nem is egy, hanem két nőről szól. Ők ugyan időben és térben talán nem is találkoznak soha, de valami közük mégis van egymáshoz. Az életük nagyon más. Az egyik nő történetében nincsenek nevek. Szerettem volna, ha az a szál kicsit álomszerű. A másik nő – Juli – története viszont nagyon is konkrét, és valószínűleg könnyebben befogadható – talán éppen emiatt.” - mondta Andor Éva.

Az olvasat.hu-nak az író így fogalmazott a regény történetéről:

„Vannak olyan emberek, akik nem feltétlenül vágynak arra, hogy határozott, lezárt válaszokat kapjanak bizonyos kérdésekre, ha művészetről van szó. Én is ilyen vagyok. Az életünk is ilyen, tele van sejtésekkel, álmokkal, amelyek egyfajta bizonytalanságot adnak; gyakran nagyon fontos dolgokra nem lehet teljesen egyértelmű megoldást találni, miközben sok mindent nagyon határozottan tudunk. Van , amit én sem zártam le egyértelműen, rábíztam az olvasóra.”