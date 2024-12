Hamupipőke ördöngös magyar módra

A darab azonban nemcsak szemet-szívet gyönyörködtető, szórakoztató alkotás, hanem sokkal sötétebb témákat is érint. A családon belüli erőszak természetrajzát is bemutatja: a nárcisztikus személyiségzavarral megátkozott mostohaanya nemcsak a mostohalányát terrorizálja, hanem az egész családot. Rózsától – a lányai lelkes segítségével – elveszi a nevét (így lesz Hamupipőke), a szobáját, a ruháit, a szabadidejét, mintha minden örömöt ki akarna ölni az életéből. A darab elég pontosan rávilágít arra, honnan táplálkozik a mostoha gonoszsága. Ahogy Füredi Nikolett mondja egy interjúban: Gertrúd képtelen a saját érdekein túl bármit is figyelembe venni. Érzések nélkül tapos bele a mostohalánya lelkébe, és ha az érdeke úgy kívánja, a szó szoros értelmében megnyomorítja saját lányait is, mikor úgy gondolja, hogy arra van szükség. Míg a Tündérkirálynő szeretete feltétel nélküli, addig a mostohaanya nagyon is feltételhez köti, persze nem a szeretetét, mert szeretni nem képes, de az anyai figyelmét mindenképpen. Másként szólva: ahhoz, hogy valakit ne nézzen levegőnek, illetve ne bántalmazzon és alázzon meg, úgy kell táncolni, ahogy ő fütyül. Fischl Mónika, Füredi Nikolett és Bordás Barbara alakítása egyaránt káprázatos, mindhárman koloratúrbravúrokkal tarkítják dalaikat.