Házasságok, csalódások, személyes tragédiák a sokszor megalázott, nagy színésznő életében

Hiányzott belőlem a bátorság, a vágy, hogy megmutassam magam, hogy mindennap kitárulkozzam, lelkileg levetkőzzem, hogy élvezzem a hangomat. Még az önképzőkörben sem mertem kiállni. Az is megesett, hogy belesültem a tananyagba. Kitörlődött az agyamból a szöveg, s teljesen ledermedtem. (....) Mindig egyedül voltam. A temetőket jártam, kóboroltam. Magammal jól megvoltam. Lehet, nem is vágytam barátnőkre. De akármennyire bezárt lehettem is, s ha néha kihagyott is az agyam, valami mocorgott bennem. Otthon – nemritkán takarítás, mosogatás közben – valami belső késztetésre saját magamat szórakoztattam: kitaláltam sztorikat, játszottam és beszéltem, jeleneteket rögtönöztem. Az iskolában énekórán kiderült, szép a hangom, amikor táncolni kellett, kiderült, jól táncolok, kézimunkaórán én olvastam fel az ifjúsági regényekből. Szorgalmas, szórakoztató, furcsa lány lehettem. Csinos is voltam, bár akkor ezt sem tudtam.