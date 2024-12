Szaxofon-füstkarikák, francia sanzon kolorit és tücsökciripelés a Müpa Eötvös Péter emlékestjén

„Minden, amit gondolok, hangzásképpé alakul át”– mondta egy alkalommal a zeneszerző, ami nem is csoda, hiszen Székelyudvarhelyről, zenész családból származott el, édesanyja Szűcs Ilona zongoraművész, apja és nagyszülei is muzsikusok voltak, így fogékony gyermekként már korán mindent magába ihatott és hamar természetes volt számára a hangszerek használata és a dallamírás is.

14 éves kora óta Kodály növendéke volt a Zeneakadémián, ahonnan később a világ meghódítására indult.

Egy emberről sokat elárul az is, amit nem árul el magáról. Ezek a tények, élményanyagok éppúgy körüllengik, mint amit elmond, még akkor is, ha nem tudja. Ugyanígy a zenéről is sokat elmond az, amiről nem beszél. Ez az este nem szólt korábbi évszázadok művészeti mércéiről, nem szólt a fenségesről, az isteniről, a gyönyörről, a történelemről vagy a katarzisról, de szólt a ritmusról, az improvizációról, az intellektus virtuozitásáról, a teljesítményről, az ötletről, a különböző koloritok szőtteséről, a zenészek közti összhangról és az újszerű megoldásokról.

Eötvös Péter emlékestje a ritmusról, az improvizációról, az intellektus virtuozitásáról, a teljesítményről, az ötletről, a különböző koloritok szőtteséről, a zenészek közti összhangról és az újszerű megoldásokról szólt

Fotó: Csibi Szilvia/Müpa



Igen igen, ennek lennie kell!



Mots justes, avagy a megfelelő szavak keresése. Az ember ott ül, hallgatja Eötvös kompozícióit, keresi a helyes szavakat, majd Beethovennel kérdi: Muss es sein? És rögtön meg is válaszolja: Ja, ja ja, es muss sein! (Kell ennek lennie? Igen, igen, ennek lennie kell!) Elsőként Eötvös Cricketmusic című darabját hallhattuk, a szerző Japánban rögzített tücsökfelvételeket vágott össze, egyfajta ötszólamú madrigálmédiát készítve, melyet a szerző szerint a világ legapróbb zenészei adnak elő. A mű alatt vetített film Samu Bence és Nagy Ágoston alkotása volt.

Az ötleteket virtuózan kezelő zeneszerző Gőz Lászlónak dedikálta Paris-Dakar című művét, amely improvizatív harsonaszólóval kezdődött

Fotó: Csibi Szilvia/Müpa

Az ötleteket virtuózan kezelő zeneszerző Gőz Lászlónak dedikálta Paris-Dakar című művét, amely improvizatív harsonaszólóval kezdődött.

A rohanás a homoksivatagban, a por, az alig kontrollálgató tempó mellett az adrenalin, az iránykeresés, és a felfokozott idegállapotban való koncentráció volt a témája a kompozíciónak. A darab a végleges formáját a Modern Art Orchestra vezetője és karmestere, Fekete-Kovács Péter hangszerelése nyomán érte el, melyre maga Eötvös kérte fel, miután ezen mű egy korábbi verziójának mélységeivel nem volt igazán elégedett.