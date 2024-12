Színpompás zárógálával ért véget a Magyar-Török Kulturális Évad - fotók

Az eseménysorozatot ünnepélyesen lezáró gálaműsort 2024. december 12-én tartották Ankarában. A grandiózus esten a nyitóünnepséghez hasonlóan magyar és török művészek közös produkcióját láthatta a közönség. A műsorban a két népet képviselő szólisták, a Magyar Állami Népi Együttes és a török Elnöki Szimfonikus Zenekar működött közre.

A két ország kultúrájának gyöngyszemeit, köztük emblematikus népdalokat, Erkel Bánk bánjának Bordalát, Kodály Háry Jánosának és Bartók 2. rapszódiájának részleteit is felvonultató koprodukciót Omer Faruk Belviranlı és Káel Csaba állította színpadra.

Müpa

A Müpa Magyarország egyik legismertebb kulturális márkája és egyik legmodernebb kulturális intézménye, mely egyedülálló módon fogja össze a különböző művészeti ágakat: helyet ad komoly-, kortárs, könnyű- és világzenének, jazznek, operának, újcirkusznak, táncnak, irodalomnak, filmnek egyaránt.

A Müpát 2005-ben azért hívták életre, hogy magas színvonalú, minőségi kulturális eseményeket kínáljon változatos műfajokban.

Az intézmény alapvető feladata, hogy a hazai és európai művészeti hagyományok tiszteletben tartásával új irányokat és irányzatokat is bemutasson és közérthetővé tegyen, s az ínyenc és a szélesebb közönség számára is befogadható, magas szintű élményt biztosítson. A Müpa a hazai és nemzetközi élvonalba tartozó művészek előadásain túl új művek létrehozását is kezdeményezi és támogatja. Kiemelt szerepet játszik a nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolásában, a hazai kulturális célok megvalósításában, illetve a magyar előadóművészek nemzetközi megismertetésében.