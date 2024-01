A művész az utóbbi időben sokat tartózkodott Amerikában, gyakran játszott az ottani magyarság előtt nagy sikerrel.

- Már évek óta együtt emlékezünk a magyar közösségek tagjaival az '56-os forradalom résztvevőire, akik vállalták a hősi halált és az emigrációt a szabadságért. Sokan közülük az Egyesült Államokba és Kanadába menekültek és a semmiből kezdtek új életet. Magyarok maradtak még sok ezer kilométeres távolságból is.

Ha amerikai magyar közönségnek játszom, mindig el szoktam mondani, hogy jó érzés közöttük megélni a magyarságot, mert megerősít a magyarok tisztelete, szeretete, identitása és mindez erőt ad, hogy még nagyobb odaadással védjük a szabadságunkat, a békét és harcoljunk az elnyomás és a zsarnokság ellen – fejtette ki Mága Zoltán.

A művész elmondta, hogy szerinte az embereknek nagy szükségük van most a hitre, a reményre és a szeretetre, hogy a háború véres borzalmai véget érjenek Ukrajnában és Izraelben.

Az imák hangjait most még elnyomja a fegyverek robaja, de hinnünk kell abban, hogy hamarosan eljön a megbékülés ideje. Hiszek abban, hogy a békét nem fegyverekkel, tankokkal, hanem párbeszéddel lehet elérni. Hazánk vezetői, élükön miniszterelnökünkkel, a béke nagykövetei. Missziós tárgyalásaiknak és közvetítésünknek is köszönhető, hogy a helyzet eddig nem eszkalálódott és reményeink szerint nem is fog. A földön egy ember sem akarhat újabb világégést – jelentette ki a művész.

Mága Zoltán az Egyesült Államokban már több, rangos intézmény színpadán is sikert aratott. Nemrég egy olyan eseményen volt alkalma megmutatnia tehetségét, melyen Donald Trump is jelen volt.

Számos olyan nívós színpadon megfordultam, mint például a New York-i Carnegie Hall, a Lincoln Center, a Los Angeles-i Walt Disney Concert Hall, az Oscar-díj átadásoknak is otthont adó hollywoodi Dolby Theatre, vagy Washington-ban a Strathmore Music Center. Legutóbb decemberben New Yorkban adtam koncertet, amin Donald Trump, Amerika 45. elnöke is jelen volt. Hatalmas megtiszteltetés volt, hogy nem csak állva tapsolt nekem, hanem személyes üzenetet is küldött a magyaroknak. Arról beszélt, hogy Orbán Viktor nagyon jó barátja, Magyarország pedig nagyszerű hely és fantasztikusak a magyar emberek – mesélte lelkesen a zenész.

Mága Zoltánról kevesen tudják, hogy szerény körülmények között nőtt fel. Éppen emiatt nagyon fontosnak tartja, hogy segítsen azokon, akik nehéz helyzetben kényetelenek élni.

Zenész dinasztiából származom, édesapám is zenész. Amikor kisgyermek voltam, apukámnak egyetlen tanácsa volt: kisfiam, becsületesen élj és szorgalmasan tanulj, mert akkor egyenlő eséllyel indulhatsz az életben. A zene mellett ő komoly fizikai munkát végzett azért, hogy a tandíjaimat és különóráimat ki tudja fizetni. Ezt soha nem fogom elfelejteni, és nagyon hálás vagyok neki ezért – mondta a művész, aki azt is elmesélte, hogy ugyan a szolnoki zeneiskolába nem vették fel helyhiány miatt, de az egyik tanárnak nagyon megtetszett a játéka, ezért magánórákon foglalkozott vele a református templomban, ahol az édesapja volt a lelkész. Kora reggel, a hideg templomban skálázással, ujjgyakorlatokkal melegítette fel elgémberedett ujjait.

Nem sokon múlt, hogy feladjam, de kitartottam. A családom adott nekem erőt, hogy folytassam, illetve az az elhatározás, hogy a szüleimnek segíthessek. Tizenkét évesen felvételiztem a Rajkó Zenekarhoz, akikkel később bejártam a világot. A karmester hamar kinevezett a gyerekzenekar főprímásává – erre a legtöbbeknek éveket kellett várni. Kollégista voltam ebben az időben és minden szabadidőmet gyakorlással töltöttem, az estéket, éjszakákat is, hiszen nem a tehetség tud utat törni magának, hanem a szorgalom és a kitartás. Már gyermekkoromban megígértem Istennek, mivel hívő keresztény ember vagyok: ha egyszer kitörünk a szegénységből, akkor én miden erőmmel azon leszek, hogy segítsem a rászorulókat – jelentette ki határozottan a Liszt Ferenc-díjas művész.

A segítő szándék azonban kevés lenne önmagában, ezért a művész mindent megtesz, hogy megteremtse az anyagiakat is ahhoz, hogy valós támogatást tudjon adni olyanoknak, akik enélkül kilátástalan helyzetben lennének: a beteg vagy tehetséges gyerekeknek, kórházaknak, iskoláknak, szépkorúaknak. Ezért hozta létre a 100 Templomi Jótékonysági Koncertsorozatot is, melyet immáron a harmadik alkalommal szervezett meg.

Missziónk ökumenikus, éppen ezért játszottunk már katolikus, református, evangélikus templomokban és zsinagógákban is.

A templom kapuja – hitünk szerint – mindenki előtt nyitva áll, bárki beléphet rajta. Hiszem, hogy a templomok atmoszférája erőt, hitet, reményt ad az embereknek. Ott mindig feltöltődik a lelkünk, melyben a zene – mint a Jóisten csodálatos adománya – a segítségünkre van.

Fontos megjegyezni azonban, hogy a missziót a magyar kormány támogatásával lehet kivitelezni, hiszen a szimfonikus és kamarazenekarok mellett nemzetközi hírű és Kossuth-díjas művészek jönnek velem fellépni, akiknek a honoráriumát természetesen illik rendezni – fejtette ki Mága Zoltán.

A művész az újévi koncertjén bejelentette az 50 év – 50 koncert projektjét, mely félszáz nagy gálakoncertet foglal magába. A sorozatot május 18-án az MVM Dómban tartott nagyszabású esemény koronázza meg.

Számomra nagyon fontos, hogy ilyen módon adhatok valamit a rendvédelmi szervek, az egészségügyi és pedagógiai dolgozók számára. A koncertet Amerika legnagyobb televíziós társasága, a PBS fogja közvetíteni, az MTVA pedig egy nagy dokumentumfilmet készít a koncertsorozatról, ami majd a Duna televízión látható.

Elmegyünk Magyarország számos nagyvárosába és sok kisebb településére is, hogy a magyar zenei kultúrát népszerűsítsük és egyben a koncert bevételéből segítséget nyújtsunk, elsősorban beteg gyermekeknek és kórházaknak. Ezen kívül meghívást kaptam Új-Zélandra, Kínába, Japánba, Dél-Koreába, Izraelbe, és Európa számos fővárosába. Mindenhol a magyar zenét és kultúrát népszerűsítjük: Bartók, Kodály, Liszt nem maradhat ki a repertoárból – mesélte büszkén a nemzetközi hírű magyar hegedűművész.

Az eredeti interjú teljes terjedelmében a Magyar Nemzet oldalán olvasható el.