Hogyan élhet túl egy kisember a hátborúban, és hogyan tud belőle megélni? Hogyan válik a pénz még az életnél és a halálnál is erősebb hatalommá? Bertolt Brecht Kurázsi mama és gyermekei című drámája egy markotányosnő sorsán keresztül mutat rá ezekre a kérdésekre. A darabot a világhírű görög művész, Theodórosz Terzopulosz rendezésében láthatja a közönség a Nemzeti Színházban - a bemutató január 12-én lesz. Theodórosz Terzopulosz másfél éve a Bakkhánsnők című előadást rendezte meg a Nemzeti Színházban - hatalmas sikerrel. Az Origónak úgy fogalmazott: a magyar színészek egészen zseniálisak, különleges temperamentummal rendelkeznek. "Úgy érzem, mintha a színház társulata a saját társulatom lenne." - mondta. A megrendítően erős dráma főszerepét, Kurázsi mamát az egyik legnagyobb magyar színész, Szűcs Nelli alakítja. A rendező még a Bakkhánsnők bemutatója után ígérte meg a színésznőnek, hogy miatta tér majd vissza, és színpadra állítja a Kurázsi mamát. Szűcs Nelli azt mondta az Origónak: a rendező ókori drámává alakította Brecht darabját, amelyben a fő téma az elembertelenedés. Az előadás főbb szerepeiben láthatjuk Schnell Ádámot, Varga Józsefet, Bordás Rolandot, Herczegh Pétert, Kovács S. Józsefet, Tóth Lászlót, Mészáros Martint, Nagy Marit, Szilágyi Ágotát és Madácsi Istvánt.

A görög rendező már hét éve Szentpéterváron színre vitte a Kurázsi mama és gyermekei című darabot. Most úgy érezte, új értelmet kap az előadás, hiszen hét év alatt rengeteget változott a világ. "Az orosz-ukrán háború mindenkire hatással van - így rám is. A mai világba helyeztem kurázsi mamát. A darab ősbemutatója Berlinben volt, akkor még Kurázsi mama gyufát és cigarettát árult. Az én előadásomban kábítószerrel, lányokkal és fegyverekkel is kereskedik. Modern emberhez szólok modern esztétikával, de érthető módon." - mondta a rendező.

Szűcs Nelli úgy fogalmazott: Kurázsi mama személyén keresztül láthatja a néző az egész világot – a háborút, annak szörnyű következményeit, a halált, a hazugságokat és a pénzvilág hatalmának erősödését.

Az Origo az egyik próbán forgatott. Nézze meg a videót.