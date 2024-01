A legendás Mini együttes továbbviszi vezéregyénisége, Török Ádám zenei örökségét, méltó módon adózva zenésztársuk emlékének. Török Ádám, a Mini együttes alapítója és frontembere, Máté Péter-díjas, Fonogram-életműdíjas magyar fuvolista, énekes és dalszövegíró tavaly áprilisban 75 éves korában halt meg. A zenekar akkor éppen arra készült, hogy májusban az Erkel Színházban születésnapi koncertet ad. A Mini zenekar vezetője, Németh Károly most bejelentette: újra színpadra áll az együttes - ezzel adózva Török Ádám emlékének. „A koncerten a legnagyobb sikerdalok mellett progresszív szerzeményeket is előadunk, és négy új dalt is hallhat a közönség" – mondta Németh Károly. A Kell a barátság című koncert a Magyar Zene Házában lesz január 20-án. A Mini együttes vezetője az Origónak azt mondta: úgy érezte, Török Ádám szellemiségét, zeneiségét tovább kell vinni, és erre sok zenésztársa is kérte, hogy ne hagyja elveszni a Mini együttest. Interjú Németh Károllyal.

Török Ádám halála után ön viszi tovább a Mini együttes szellemiségét - már tavaly is több helyen felléptek, most pedig egy önálló koncertre készülnek. Mikor és hol lesz a koncert?

Január 20-án este fél 8-kor a Magyar Zene Házában lép fel a Mini együttes. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen csodálatos intézmény ad otthont a koncertnek. Ádám halála óta ez az első önálló koncertünk, amelynek a címe: Kell a barátság. Tavaly már játszottunk több alkalommal, például a Skorpió 50-en, vagy különböző fesztiválokon és a Petőfi Zenei Díjátadón is. A január 20-i koncertünkön megemlékezünk Ádámról, akinek éppen január 12-én van a születésnapja. Azon a napon - január 12-én - délután öt órakor a Bem rakparton várjuk a rajongókat egy szoboravatóra. Rettenetesen hiányzik Gyugykó - így hívtuk Ádámot. Hosszú évtizedekig zenéltük együtt. Úgy éreztem, Ádám szellemiségét, zeneiségét tovább kell vinni, és erre sok zenésztársam is kért, hogy ne hagyjam elveszni a Mini együttest.

A tavalyi fellépések után milyen visszajelzéseket kapott a közönségtől és a szakmától?

Nem szeretnék nagy szavakat használni, de mindenhol óriási sikerünk volt. A szakmai visszajelzések is csodálatosak voltak - rengeteg zenésztársunk gratulált.

Milyen dalokat hallhat majd a közönség a január 20-i koncerten?

A műsor legnagyobb részében azokat a dalokat hallhatja a közönség, amelyeket Ádámmal közösen írtunk. Természetesen elhangoznak majd az ikonikus szerzemények, de játszunk olyan dalokat is, amelyeket ritkán vagy talán még soha nem adtunk elő koncerten. Igazi Mini-koncert lesz, a Mini érzelemvilágával, zeneiségével.

Kik a zenekar tagjai?

A dobos Balog Szivacs Jenő, Paróczai Attila - aki csaknem tíz évet töltött a Miniben - basszusgitározik. A gitáros Kosik Kristóf. Fantasztikus énekesünk Török Viktor, aki teljesen magáévá tette a Mini-feelinget. Az elmúlt 30 évben számos blues-rock, prog-rock és funky formáció élén volt hallható. Én billentyűn játszom. Állandó vendégművészként Kézdy Luca színesíti a produkciót egyedülálló hegedűjátékával. Végtelenül örülök, hogy Luca velünk játszik. A próbák rendkívül jó hangulatban telnek, egymást inspiráljuk, és tényleg jó zenei anyagot válogattunk össze. Remélem, a közönség is szereti majd.

Aki nem jut el a január 20-i koncertre, hol hallhatja legközelebb élőben a Mini zenekart?

Több koncertről egyeztetünk, folynak a tárgyalások. Ami már biztos, hogy május elsején játszunk a Tabánban.

Új lemezt terveznek kiadni?

Igen, szeretnénk még az idén egy új albumot is kiadni. Ahogy említettem, a januári koncertre már írtam négy dalt - ezek már az új nagylemezen is hallhatók lesznek.

Mikor alakult a Mini zenekar, és milyen sikereket értek el az elmúlt évtizedek alatt?

Török Ádám 1968-ban alapította meg a progresszív rockot, blues-rockot és jazz-rockot játszó Mini együttest, amely néhány év kihagyással évtizedeken át működött. Én 1974 januárja óta vagyok a zenekar tagja. Többek között olyan muzsikusok játszottak velünk, mint Tátrai Tibor, Závodi János, Németh Alajos, Papp Gyula. A Mini klub a fiatalok - főleg a rockerek - törzshelye lett. A zenekar 1972-ben az LGT-vel közösen koncertezett a Kisstadionban, és erről a New Musical Express is beszámolt. Ugyanebben az évben hatalmas sikerrel szerepelt Keith Jarrett előtt a Videoton Interjazz Fesztiválon. Az első nagylemezünk 1978-ban jelent meg Vissza a városba címmel. Rengeteg fellépésünk volt, és sokat koncerteztünk külföldön is. A Mini valóban fogalommá vált - évtizedeken át rendíthetetlen népszerűséggel. A magyar pop-rock kultúrának egy meghatározó része lett a zenekar. Sok sikeres zenész nyilatkozta különböző interjúkban, hogy fiatal korában sokszor hallgatta a Minit - és persze járt a koncertjeinkre.

Mi a Mini sikerének a titka?

Az együttes titka a zenénk újszerűsége, különlegessége - véleményem szerint. Nehéz besorolni akármelyik műfajba - és ennek nagyon örülök -, mert jelen van a rock, a pop és a jazz is. Lényegében létrehoztunk egy önálló zenei stílust: a Mini-stílust.

Tavaly áprilisban halt meg Török Ádám. Hogyan tudta meg a szörnyű hírt?

Éppen születésnapi koncertre készültünk a Minivel. Már javában zajlottak a próbák. Aztán egyik reggel telefonon hívtak, hogy Ádám meghalt. Az előző napon még beszéltünk - sőt, hülyéskedtünk is egymással, ahogy szoktunk. Semmit nem láttam rajta, hogy bármilyen gond lenne. Sokáig nem hittem el, hogy Ádám elment. Ma is, amikor a próbákon játszunk, lélekben velünk van - érzem a jelenlétét. A zenekar tagjaival is sokat beszélünk róla. Remélem, lát és hall minket odafentről, és örül, hogy nem hagytuk veszni a Mini zeneiségét, szellemiségét.

Török Ádámot azonban lehetetlen helyettesíteni...

Valóban, nem lehet helyettesíteni Gyugykót. Éppen ezért nem úgy állítottam össze a zenekart, hogy fuvola is legyen benne, mert Ádámot nem tudja helyettesíteni senki. Az énekesünk például azért csodálatos, mert nem utánozza Ádámot, hanem a saját stílusában énekli a dalokat - de benne van az az érzés, ami Ádámban is benne volt.

Mi volt Török Ádámban?

Rendkívül szeretetreméltó egyéniségű ember volt, elszántsága és hihetetlen tehetsége emelte a magyar zenei élet legfelső szintjére. Olyan aurája volt, amit nem lehet utánozni. Amikor elment, többen azt tanácsolták, hogy alakuljunk át emlékzenekarrá, de mivel a banda több tagja is évek óta a Miniben játszik, én magam pedig évtizedek óta, úgy döntöttünk, hogy nem emlékzenekar leszünk, hanem maradunk Mini - visszük tovább a zenekar és Török Ádám zeneiségét.

Ön tavaly életpályadíjat kapott. Hogyan tudta meg, hogy kitüntetik?

Éppen autóban ültem, a lányomat vittem a repülőtérre, amikor megcsörrent a telefonom. Először azt hittem, valaki hülyéskedik. Még a lányom is azt mondta, hogy tegyem le a telefont, mert valaki biztosan szórakozik. Aztán a hölgy bemutatkozott, és elmondta, hogy valóban nekem ítélték meg az életpályadíjat. Akkor már kezdtem elhinni. Aztán megköszöntem és elképesztően boldog voltam. Végtelenül megtisztelő számomra, hogy megkaptam ezt a díjat.

Amikor megkapta a díjat, átgondolta a pályáját, hogy mi mindent alkotott?

Igen, leültem, és hosszasan gondolkodtam az elmúlt évtizedeken. A legbüszkébb arra vagyok, hogy olyan zenei műveket hoztam létre, amelyek a mai napig fennmaradtak. Évtizedeken át kérte - és ma is kéri a közönség a dalokat. Rengeteget kaptam a közönségtől, de talán én is tudtam adni valamit. Ha csak egy embernek okoztam boldogságot a dalaimmal, már megérte...A zenésztársaim is nagy tisztelettel vannak irántam. Mindent megkaptam az elmúlt évtizedekben, amit lehetett. Sikert, örömöt, rock and rollt, magyar és külföldi koncerteket... Elmondhatom, hogy boldog ember vagyok.