Szerdán a Petőfi Rádióban jelentette be Dorogi Péter, hogy a jövőben új zenésztársakkal folytatja a korábban feloszlott Intim Torna Illegált. A rádióban adott élő koncert alatt sok pozitív üzenet érkezett a rajongóktól, a bemutatott új dal is kedvenc lett. Estére azonban nem várt fordulatot vettek az események, a zenekar addig inaktív közösségi oldalán a korábbi tagok felháborodott közleményt adtak ki, melyben azt állították, hogy számukra hideg zuhany volt a bejelentés és jogi kérdéseket is felvetettek a személyes sérelmeiken kívül. Dorogi Péter most az Origónak mondja el, hogy mi is áll a dolgok hátterében, mi a valóság a névvel és jogokkal.

Pár nappal ezelőtt, megjelent egy bizonyos poszt a közösségi médiában, amit az Intim Torna Illegál két egykori tagja közölt. Ez a poszt egyhamarfelkapott lett a facebookon és a médiában. Szerinted miért?

Valószínűleg azért, mert aznap volt az Intim Torna Illegál legújabb dalának bemutatója a rádióban, ami nagyon jól sikerült, sok figyelmet vonzott. Ezt a figyelmet lovagolta meg a két ex-tag, hogy botrányt keltsenek körülöttem és egy utolsó 15 perc hírnév erejéig megfürödjenek a reflektorfényben.

De itt nem azzal volt problémájuk (posztjukat olvasva), hogy kijött egy új szám, hanem azzal, hogy te beharangoztad, hogy újra Intim Torna Illegál névvel játszott dalaid, új zenészekkel.

Igen, legalábbis ezt írták. Azt írták, hogy ez megdöbbentő volt számukra, derült égből villámcsapás… ez azonban hazugság. Pontosak tudták, jeleztem nekik és ők tudomásul is vették, hogy új lemezt készítek és újjászervezem a zenekart. A tagok kiléte sem volt titok, ismerték is személyesen őket, hiszen a jelenlegi gitáros, Geschitz János, 6 éve játszik a zenekarban… tehát már a régi felállásban is jelen volt. Az is hazugság, hogy én oszlattam fel a zenekart 2021-ben. Az akkori dobos, Gálos Ádám, jelentette be elsőként számunkra, hogy nem szeretné tovább együtt folytatni. Szintén hazugság, hogy Ádám és Nádasdi János arra várt volna az elmúlt három évben, hogy ismét összeálljunk. Ez már évek óta fel sem merült, és mindennemű megkeresésemre elutasítóan reagáltak, még a közös ITI Facebook oldalról is kitiltottak… de nem azért, hogy ők használják azt, hiszen az oldal a mostani posztig teljesen inaktív volt. Hanem azért, hogy én se vihessem tovább az Intim Torna Illegált, az életművemet.

Mi lehetett a célja ezzel a közleménnyel a két egykori tagnak?

A fentiek értelmében, rosszindulat és lejáratás. Mivel egyikük sem zenél a szétválásunk óta, ezért megpróbálták megosztani a rajongótábort és amennyit csak lehet, elmarni a továbbra is koncertező zenekartól.

Kérlek válaszolj arra a kérdésre, ami láthatóan a legnagyobb zavart okozta a rajongókban: mi a helyzet a zenekar nevével? Ki használhatja azt jogosan?

2016-ban levédettem az Intim Torna Illegál nevet, amibe bele foglaltam a két, szakmailag mélyen tisztelt dobos és kongás ex-tagot is, egy olyan kikötéssel, hogy addig használhatják ezt a nevet promóciós célokra, ameddig a zenekarom tagjai. Ezt 2024 január 1-vel visszavontam, és január 15-ig még használhatták a nevet, és az elmúlt hónapokban arról tárgyaltunk, hogy hogyan fognak elbúcsúzni a közönségtől. A névhasználat azt is jelenti számukra, hogy nem csak a bevételekből kapnak részesedést, de a költségeket is állniuk kell. Egy ilyen szintű produkciónál milliós költségei vannak a céges háttérnek. Ezeket a vállalásaikat 2 éve nem teljesítik, így ezek befizetése is rám hárult. Jelenleg több millió forinttal tartozik a két ex-tag. A tárgyalás során felajánlottam, hogy ezt a tartozást elengedem, amennyiben átadják nekem a zenekarom ellopott Facebook oldalát, amiből kitiltottak engem. Szerencsére a komolyabb oldalak már eleve nálam vannak, mivel azok az ITI Music Productions kiadóhoz vannak kapcsolva, amely az én tulajdonomban áll. A védjegy, amit meglengettek a rajongók és a média előtt, nem használható arra, hogy két, már nem zenélő ember megakadályozza egy működő, bevételt szerző és adózó, embereket foglalkoztató művészeti vállalkozást abban, hogy tovább folytassa tevékenységét, amiben a terméket létrehozó szakmai vezetés változatlan maradt. Erre jó példa az, hogy Gálos Ádám már 2021-ben is elküldte a védjegyet az egyik romániai fesztiválnak, amivel félrevezette a romániai szervezőket, ugyanis ez a védjegy csak Magyarországra érvényes.

Nádasdi és Gálos most a zenekarom laikus rajongóit tévesztette meg az ellopott Facebook oldalon közzétett poszttal. Természetesen itt már a laikus ember is érezheti, hogy egy védjegy nem használható lejáratásra, annak súlyos következményei vannak, amivel most a két ex-tag szembesülni fog. Valószínűleg ők is érzik, hogy talán ezzel az egésszel kicsit túl messzire mentek. A legnagyobb természetességgel törölték ki a kommentek felét, mivel azok emberileg és szakmailag is egyértelműen engem támogatnak.

Szerinted megijedtek?

Remélem igen… Ahogyan az egyik szakmai tekintély is fogalmazott, nem lehet elvenni Müller Pétertől a Sziámit, Bérczesi Robitól a Hiperkarmát, Menyhárt Jenőtől az Európa Kiadót vagy Likó Marcelltől a Vad Fruttikat… vagy Dorogi Pétertől az Intim Torna Illegált.

Nyilván szereted, ha az emberek rád figyelnek, nem véletlenül választottad a színpadot. Az ilyen típusú felhajtásokat hogyan kezeled?

Egyre könnyebben. Amikor az ember frontemberként a reflektorfényben van, fel kell készülnie arra, hogy bármikor atrocitások érhetik. Szerencsére az ilyen típusú botrányból nincs túl sok. Nagyon nagy szerencsém van, hogy a közönségem és a rajongók szeretettel támogatnak engem és az ilyen vészterhes időkben mindig mellém állnak. Ez az, ami átsegít engem és a produkciót a nehéz helyzeteken.

Az ITI körül nem ez az első elmérgesedett szituáció. Szerinted van ebben valami karmikus?

Igen. Ha hiszek a karmában, ha nem, ez egy visszatérő probléma és ennek a kiküszöbölésére készült nagyon sok jogi szerződés… de, mint látjuk, egy szerződés is annyit ér, amennyit betartanak belőle. Próbálok a jövőben még ennél is kevesebb esélyt adni arra, hogy ilyesmi megtörténjen. Konfliktus mindig van egy zenekaron belül, ami teljesen természetes, de a fejlődés abban rejlik, hogyan oldjuk meg a visszaköszönő szitukat és, hogy felismerjük-e ha ugyanazokat a köröket futjuk végtelenül… ezen mindenképp dolgoznom kell.

Hogyan tovább?