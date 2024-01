A nagy színész sztrókját követően leginkább azzal került a reflektorfénybe, hogy családja beperelte Hiromi Rollin-t, Delon házvezetőnőjét. Gyerekei, Anthony, Anouchka és Alain-Fabien azzal vádolta a 66 éves japán nőt, hogy „uralkodott" apjukon, elszigetelte a családjától, és elsikkasztotta a pénzt, amelyet az a gondozására és 120 hektáros douchyi birtoka karbantartására bocsátott rendelkezésre. Erre hivatkozással 2023. július 26-án házkutatást tartottak Hiromi Rollin otthonában, ahol a csendőrök 110 000 euró készpénzt találtak egy cipősdobozban. Hatórás kihallgatását követően a házvezető-élettárs mindent tagadott. Az ügyvédek szerint, mióta Hiromi Rollin beköltözött a douchyi kastélyba, „egyre agresszívebbé és sértőbbé vált vele és a gyermekeivel szemben is".

Fontos momentum, hogy a család, Delon gyerekei ekkor még egységesen léptek fel, sőt, három, egymással összefüggő feljelentést adtak be Hiromi Rollin ellen, és maga Delon is aláírta a Rollin kilakoltatását kérő beadványt, amit a bíróság el is rendelt. (Az Origo Rollin döbbenetes viselkedéséről itt és itt is beszámolt.) Hiromi Rollin ekkor ellentámadásba lendült, és feljelentést tett a gyerekek ellen rágalmazás miatt, vitatta mindazokat a tényeket, amelyekkel megvádolták, és Delon gyerekeit tartotta hibásnak.

Új fordulat állt be az ügyben, amikor a bíróság idén január 4-én mindkét fél beadványát elutasította, mondván, hogy sem Delon gyerekei, sem a házvezetőnő nem nyújtott be elegendő bizonyítékot, majd alaptalannak minősítette a felek vádjait. Ahogy az várható volt, közben Delon gyerekei egymás ellen fordultak, a francia sajtót és közvéleményt pedig komolyan foglalkoztatja, hogy milyen indulatok feszülnek Delon gyerekei között.

Alain Delonnak „hivatalosan" 3 gyereke van. Az 59 éves Anthony a Francine Canovas színésznővel kötött házasságában, a 34 éves Anouchka és a 30 éves Alain-Fabien pedig a holland manökennel, Rosalie van Breemennel kötött házasságában születtek. (Azért van hivatalosan „csak" 3 gyereke Delonnak, mert 1962-ben egy házasságon kívüli gyereke is szület(het)ett az amerikai „Velvet Underground" zenekar egykori énekesnőjétől, az akkor még manökenként ismert Nicótól. Delon soha nem ismerte el gyerekének a 60 éves korában tavaly meghalt Ari Boulogne-t, de sokat sejtet, hogy Delon az összes DNS-vizsgálatra vonatkozó kérést visszautasította, ráadásul Ari Boulogne-t Delon anyja, Édith nevelte föl. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy Ari kísértetiesen hasonlított a filmsztárra....)

A francia sajtóforrások megállapításai alapján nem véletlen, hogy gyerekei, miután a házvezetőnő-élettárs ellen összefogtak, most egymás ellen fordultak. Minden jel arra utal, hogy a napokban kirobbant családi vita a színész örökségéhez kapcsolódik. Január 9-én Nicolas Rebbot, Delon ügyvédje egy televíziós műsorban azt mondta, hogy Delon vagyona „körülbelül 300 millió euró". Kifejtette, hogy „komoly ingatlanjai vannak, egy kastélya Douchyban, Orléans közelében, egy gyönyörű birtok. Több tízmilliót ér, talán 45 milliót is. Van egy ingatlana Svájcban, volt egy háromemeletes háza Párizsban, amit eladtunk, és az is közel 100 millió euró volt". Nem beszélve arról a sok műalkotásról, amely Delon tulajdonában van, valamint azokról, amelyeket már eladott, „8 millió euróért". Alain Delon ugyanis amellett, hogy színészként is része a francia kulturális örökségnek, producerként és társproducerként is aktívan tevékenykedett. „Tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a filmek az elkövetkező 5-10 évben még komoly hasznot hajtanak (...). Mindez együttesen több mint 300 millió eurós összeget tesz ki" - mondta az ügyvéd.

Az elmúlt napokban szinte valóságos háború tört ki a Delon családban. Alig egy órával azután, hogy január 4-én a bíróság elutasította a színész gyermekei és a házvezetőnő által benyújtott panaszokat, Alain Delon ügyvédjén keresztül még aznap feljelentette "rágalmazás" miatt legidősebb fiát, Anthony Delont. Lánya, Anouchka ugyanezen a napon szintén feljelentést tett „rágalmazás", „fenyegetés" és „zaklatás" miatt bátyja, Anthony ellen, aki egy nappal korábban perelte be testvérét azzal, hogy haszonszerzés céljából eltitkolta lassan 89 éves apja romló egészségi állapotát a család többi tagja elől.

